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Правительство разрешило Минобороны делегировать другим государственным заказчикам в сфере обороны осуществление закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения

По словам представителя Правительства в парламенте, это сделано для ускорения процедур.

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Правительство разрешило Минобороны делегировать другим государственным заказчикам в сфере обороны осуществление закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения

17:27, 14 февраля 2024
По словам представителя Правительства в парламенте, это сделано для ускорения процедур.
Правительство разрешило Минобороны делегировать другим государственным заказчикам в сфере обороны осуществление закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения
Источник фото: armyinform.com.ua
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Кабмин постановлением от 13 февраля №160 разрешил Минобороны делегировать другим государственным заказчикам в сфере обороны закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Как отметил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, такое разрешение предоставлено с целью ускорения поставок вооружения, военной техники, средств и оборудования, для обеспечения первоочередных потребностей составляющих сил безопасности и обороны.

Министерство обороны сможет принимать решение о делегировании полномочий на выполнение бюджетной программы «Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования» другим государственным заказчикам в сфере обороны, определенным абзацем 4 пункта 2 постановления КМУ от 3.03.2021 №363 « Вопросы оборонных закупок» в части осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения с согласия и в объемах расходов, согласованных Кабмином.

Государственные заказчики в сфере обороны, которым Министерством обороны делегированы полномочия, определяются распорядителями бюджетных средств низшего уровня по бюджетной программе КПКИК 2101150 «Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования» и включаются в сеть распорядителей средств государственного бюджета Министерства обороны.

Автор: Наталья Мамченко

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