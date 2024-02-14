Правительство разрешило Минобороны делегировать другим государственным заказчикам в сфере обороны осуществление закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения

По словам представителя Правительства в парламенте, это сделано для ускорения процедур.

Источник фото: armyinform.com.ua

Кабмин постановлением от 13 февраля №160 разрешил Минобороны делегировать другим государственным заказчикам в сфере обороны закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Как отметил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, такое разрешение предоставлено с целью ускорения поставок вооружения, военной техники, средств и оборудования, для обеспечения первоочередных потребностей составляющих сил безопасности и обороны.

Министерство обороны сможет принимать решение о делегировании полномочий на выполнение бюджетной программы «Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования» другим государственным заказчикам в сфере обороны, определенным абзацем 4 пункта 2 постановления КМУ от 3.03.2021 №363 « Вопросы оборонных закупок» в части осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения с согласия и в объемах расходов, согласованных Кабмином.

Государственные заказчики в сфере обороны, которым Министерством обороны делегированы полномочия, определяются распорядителями бюджетных средств низшего уровня по бюджетной программе КПКИК 2101150 «Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования» и включаются в сеть распорядителей средств государственного бюджета Министерства обороны.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.