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Нацгвардия сможет применять наручники, резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры и другие средства, - Верховная Рада рассмотрит законопроект

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  1. В Украине

Координировал удары рф по энергосистеме: суд наказал харьковчанина

21:50, 14 февраля 2024
Мужчина через коллегу сообщал врагу об уязвимых местах украинской энергосистемы.
Координировал удары рф по энергосистеме: суд наказал харьковчанина
Фото: Харьковская областная прокуратура
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15 лет тюрьмы получил житель Харькова, который координировал обстрелы оккупантов энергетической системы Украины. Об этом сообщает областная прокуратура.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене.

Отмечается, что в апреле 2023 года харьковчанин, работавший в то время в региональном подразделении "Укрэнерго", продолжил поддерживать дружеские связи со своим бывшим коллегой, проживающим в оккупированном г. Счастье Луганской области. Именно он выполнял роль "связного" между харьковчанином и представителями рф.

Имея полный доступ к рабочей базе данных, харьковчанин передавал своему экс-коллеге информацию о работе объединенной энергетической системы Украины и наиболее уязвимых мест энергетического комплекса государства.

Информация, передаваемая осужденным, была необходима оккупантам для планирования ракетных ударов с целью выведения из строя электроэнергетического комплекса Украины.

Правоохранители задержали мужчину в июне 2023 года.

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