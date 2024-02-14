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В январе в ВСП поступило 8 ходатайств Офиса Генпрокурора о временном отстранении судей

17:24, 14 февраля 2024
По результатам рассмотрения ходатайств в январе Высший совет правосудия принял ряд решений.
В январе в ВСП поступило 8 ходатайств Офиса Генпрокурора о временном отстранении судей
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В январе 2024 года в Высший совет правосудия поступило 8 ходатайств Офиса Генерального прокурора о временном отстранении и продлении срока временного отстранения судей от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Среди них:

3 ходатайство о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности;

5 ходатайств о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

Также в течение января 2024 в ВСП поступило 1 представление о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей, по результатам рассмотрения которого Радой принято решение о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи.

По результатам рассмотрения ходатайств за этот период Высшим советом правосудия принято:

3 решения об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

4 решения о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

1 решение о возвращении без рассмотрения ходатайства о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

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