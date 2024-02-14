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  1. Суд інфо

У січні до ВРП надійшло 8 клопотань Офісу Генпрокурора про тимчасове відсторонення суддів

17:24, 14 лютого 2024
За результатами розгляду клопотань у січні Вища рада правосуддя ухвалила низку рішень.
У січні до ВРП надійшло 8 клопотань Офісу Генпрокурора про тимчасове відсторонення суддів
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У січні 2024 року до Вищої ради правосуддя надійшло 8 клопотань Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення суддів від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Серед них:

3 клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності;

5 клопотань про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Також протягом січня 2024 року до ВРП надійшло 1 подання про надання згоди на утримання судді під вартою, за результатами розгляду якого Радою прийнято рішення про надання згоди на утримання під вартою судді.

За результатами розгляду клопотань упродовж цього періоду Вищої радою правосуддя ухвалено:

3 рішення про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

4 рішення про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

1 рішення про повернення без розгляду клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

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