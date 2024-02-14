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Бюро економічної безпеки отримало доступ до бази відбитків пальців і відцифрованих обличь громадян

17:18, 14 лютого 2024
Працівникам БЕБ дали доступ до системи біометричної ідентифікації громадян.
Бюро економічної безпеки отримало доступ до бази відбитків пальців і відцифрованих обличь громадян
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Працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) отримали доступ до системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України.

Відповідні зміни внесені Кабміном до пункту 5 Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 27 грудня 2017 р. №1073.

Цими змінами БЕБ включено до переліку субʼєктів національної системи біометричної верифікації та ідентифікації з метою надання доступу працівникам Бюро до інформації, яка міститься в цій системі.

Нагадаємо, що біометричні дані (параметри) - відцифровані відбитки пальців рук, відцифроване зображення обличчя.

Для біометричної ідентифікації особи взаємодія суб’єктів національної системи здійснюється у формі запитів та відповідей у вигляді наборів даних, які можуть містити інформацію про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); дату народження; стать; місце народження; паспортний документ та його електронний вигляд; біометричні дані (параметри); перетин державного кордону; інші відомості.

Суб’єктами національної системи також є ДМС, Адміністрація Держприкордонслужби, Національна поліція, МВС, Державне бюро розслідувань, МЗС, закордонні дипломатичні установи, Мінінфраструктури, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Національне антикорупційне бюро та Міноборони.

Автор: Наталя Мамченко

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