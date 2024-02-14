Бюро економічної безпеки отримало доступ до бази відбитків пальців і відцифрованих обличь громадян

Працівникам БЕБ дали доступ до системи біометричної ідентифікації громадян.

Працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) отримали доступ до системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України.

Відповідні зміни внесені Кабміном до пункту 5 Положення про національну систему біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 27 грудня 2017 р. №1073.

Цими змінами БЕБ включено до переліку субʼєктів національної системи біометричної верифікації та ідентифікації з метою надання доступу працівникам Бюро до інформації, яка міститься в цій системі.

Нагадаємо, що біометричні дані (параметри) - відцифровані відбитки пальців рук, відцифроване зображення обличчя.

Для біометричної ідентифікації особи взаємодія суб’єктів національної системи здійснюється у формі запитів та відповідей у вигляді наборів даних, які можуть містити інформацію про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); дату народження; стать; місце народження; паспортний документ та його електронний вигляд; біометричні дані (параметри); перетин державного кордону; інші відомості.

Суб’єктами національної системи також є ДМС, Адміністрація Держприкордонслужби, Національна поліція, МВС, Державне бюро розслідувань, МЗС, закордонні дипломатичні установи, Мінінфраструктури, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Національне антикорупційне бюро та Міноборони.

Автор: Наталя Мамченко

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