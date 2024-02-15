Сплата податків за наявності податкового боргу: як зараховуються кошти

У разі наявності у платника податків податкового боргу ДПС має зарахувати кошти в рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником податків.

Головне управління Державної податкової служби у Сумській області роз’яснило, як зараховуються кошти при сплаті податків за наявності податкового боргу.

Так, відповідно до пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом;

Відповідно до п. 87.9 ст. 87 ПК України у разі наявності у платника податків податкового боргу контролюючі органи зобов'язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник податків, в рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником податків.

З метою врегулювання механізму сплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави наказом Міністерства Фінансів України 22.03.2023 № 148 затверджено Порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.03.2023 за № 528/39584.

Порядок № 148 передбачає використання структурованого формату реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції відповідно до міжнародного стандарту ISO 20022 та визначає правила його заповнення під час:

сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки, відкриті в Казначействі;

сплати (стягнення) єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) на небюджетні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я територіальних органів ДПС;

сплати (стягнення) податків, зборів, платежів та єдиного внеску на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім'я ДПС;

повернення (перерахування) помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені;

повернення єдиного внеску на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім'я ДПС, на інші небюджетні рахунки, на рахунки платників, відкриті у надавачів платіжних послуг;

Відповідно до п. 1 та п. 2 розд. II Порядку № 148 обов'язковим реквізитом платіжної інструкції є реквізит «Призначення платежу», під час заповнення якого для платника у разі сплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави на бюджетний / небюджетний / єдиний / депозитний рахунок передбачено поля встановленого формату.

Платник у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнює поля:

«Код виду сплати»;

«Додаткова інформація запису».

У полі «Код виду сплати» платник заповнює код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, які використовуються платниками, згідно з додатком 1 до цього Порядку №148.

У полі «Додаткова інформація запису» платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі.

Отже, враховуючи Перелік кодів видів сплати, при виникненні податкового боргу чи заборгованості з єдиного податку платник повинен зазначати в платіжній інструкції у реквізиті «Призначення платежу»:

у полі «Код виду сплати» - 140;

у полі «Додаткова інформація запису» назву коду виду сплати - сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу / заборгованості з єдиного внеску / грошових зобов'язань з ….

При сплаті розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань (податкового боргу) платник повинен зазначати в платіжній інструкції у реквізиті «Призначення платежу»:

у полі «Код виду сплати» - 145;

у полі «Додаткова інформація запису» назву коду виду сплати - сплата розстрочених (відстрочених) сум з ….

При сплаті податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави на бюджетний / небюджетний / єдиний / депозитний рахунок готівковими коштами слід також дотримуватися Порядку № 148, у разі необхідності наголошувати на цьому касиру.

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