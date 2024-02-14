Українські перевізники оголосили дзеркальну блокаду на кордоні з Польщею

Йдеться про блокування руху для поляків на найбільшому пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ».

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З четверга, 15 лютого, українські перевізники планують розпочати акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Про це повідомляє «Суспільне».

Йдеться про блокування руху для поляків на найбільшому пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Початок акції заплановано на 9:00 15 лютого.

За словами керівника громадської організації «Перевізники західного регіону» Віталія Коценка, учасники акції не впускатимуть на територію України польських перевізників, які перетинатимуть пункт пропуску «Ягодин -Дорогуськ».

«Вони будуть тут з нами стояти на своїх машинах, поки наші українські перевізники з їхнього боку не почнуть їхати. Адже вони в годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія», - зазначив Коценко.

Він також додав, що тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону.

Варто зазначити, що проїзд рейсових автобусів на пункті пропуску «Ягодин» не блокуватимуть.

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