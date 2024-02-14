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Украинские перевозчики объявили зеркальную блокаду на границе с Польшей

17:00, 14 февраля 2024
Речь идет о блокировании движения для поляков на крупнейшем пункте пропуска «Ягодин – Дорогуск».
Украинские перевозчики объявили зеркальную блокаду на границе с Польшей
Фото: Getty Images
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С четверга, 15 февраля, украинские перевозчики планируют начать акцию протеста в ответ на действия польских фермеров, блокирующих движение грузовиков через украинско-польскую границу. Об этом сообщает «Суспільне».

Речь идет о блокировании движения для поляков на крупнейшем пункте пропуска «Ягодин – Дорогуск». Начало акции запланировано на 9.00 15 февраля.

По словам руководителя общественной организации «Перевозчики западного региона» Виталия Коценко, участники акции не будут впускать на территорию Украины польских перевозчиков, пересекающих пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск».

«Они будут здесь с нами стоять на своих машинах, пока наши украинские перевозчики с их стороны не начнут ехать. Они ведь в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя», - отметил Коценко.

Он также добавил, что продолжительность протестов украинских перевозчиков будет зависеть от ситуации с польской границей.

Следует отметить, что проезд рейсовых автобусов на пункте пропуска «Ягодин» не будет блокирован.

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