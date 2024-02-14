В США суд отклонил большинство исков писателей к OpenAI за нарушение авторских прав

В исках писатели утверждали, что чат-бот ChatGPT был обучен на пиратских копиях их книг без их разрешения.

Фото: tweaktown.com

Окружной судья Калифорнии Арасели Мартинес-Ольгин отклонила большинство исков писателей в отношении OpenAI. Писатели утверждали, большая языковая модель ChatGPT была обучена на пиратских копиях их книг без их разрешения, передает arstechnica.com.

Сара Сильверман, Майкл Шейбон и Пол Трембле подали три отдельных иска, в которых заявили, что ChatGPT просто «переупаковывает» оригинальные работы писателей в свои ответы и является не более чем высокотехнологичным мошенническим проектом, нарушающим законы об авторском праве и законы штата, запрещающие безосновательное обогащение и недобросовестную деловую практику.

По словам судьи Арасели Мартинес-Ольгин, истцы не смогли представить доказательств, подтверждающих их обвинения, за исключением прямого нарушения авторских прав. То же утверждала и OpenAI, которая еще в августе минувшего года подала ходатайство о прекращении этих дел.

Истцы заявили, что «каждый» ответ ChatGPT «является производной работой, нарушающей авторские права», но судья Мартинес-Ольгин заявила, что этого недостаточно для обвинений в косвенном нарушении авторских прав, а также добавила, что утверждения о том, что ответы ChatGPT имеют «сходство по существу» или «полное сходство» с книгами истцов, требуют доказательств.

Ранее сообщалось, что писатели подали в суд на OpenAI и Microsoft из-за искусственного интеллекта.

Также газета The New York Times подала в суд в компании Microsoft и OpenAI по обвинению в нарушении авторских прав.

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