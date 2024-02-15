В ВККС надеются, что после проведенных ими процедур не будет запроса общества на новый круг «сита для судей» - как аргументируют потребность в собеседованиях с отбором

Должны сделать так, чтобы после нас снова не начали очищение ad hoc, - ВККС считает, что дополнительный этап собеседований с кандидатами в судьи дает нужный эффект.

В Украине тысячи вакансий в судах. «Подобрать» новые кадры должна Высшая квалификационная комиссия судей.

Фактически этот кадровый дефицит должен был бы подтолкнуть государство к скорейшему заполнению таких вакансий, тем более, что есть «готовые» кандидаты, принимавшие участие в отборе 2017 года.

Однако народные депутаты законом об усовершенствовании судейской карьеры, который вступил в силу 30 декабря 2023 года, для таких кандидатов в суды первой инстанции ввели дополнительный этап – собеседования. В предыдущих практиках ВККС такого этапа не было.

Итак, с одной стороны, у ВККС жесткие временные рамки, масса различных процедур на очереди и кадровый дефицит перед глазами, а с другой стороны необходимость еще и провести беседу с кандидатами в судьи, которые уже прошли ряд испытаний, а теперь получили «сюрприз» от законодателя.

Пока в практике ВККС имеет место несколько отказов кандидатам и ряд переносов. Дает ли вообще этот этап нужный эффект? В ВККС наконец пришли к мнению, что ответ – да, и это фактически является «детализованной стадией рекомендации». А увидеть человека перед рекомендацией – это логично для органа, который является коллегиальным.

«Никогда в конкурсе на первую инстанцию не было стадии собеседований как стадии конкурса. Все помнят обстоятельства, при которых возникла эта норма. Это было определенным политическим компромиссом. С одной стороны, нужны судьи. С другой стороны, недостаточно понятно, кто эти кандидаты», - отмечает заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович.

Именно с этим добором прошло длительное время – процедуры отбора начались в 2017 году. По старой процедуре фактически ВККС оставалось сосчитать баллы и уточнить документы. Однако этого, по мнению членов Комиссии, недостаточно, чтобы дать человеку пропуск осуществлять правосудие. Как объясняют члены ВККС, во время собеседований они ставят себя на место участника дела – хотели бы они попасть в процесс к такому судье.

По мнению ВККС, кандидат в судьи должен быть способен отвечать на вопросы объективного характера, например, по имуществу. «Не достойны ответы наподобие «я не знаю», «я не подумал», «я не спросил свою жену/мужа»… Бывают разные ситуации, но кандидат должен принять достаточные меры, чтобы выяснить эти моменты», считают в ВККС.

Член ВККС Виталий Гацелюк приводит пример – человек допустил в декларациях многочисленные ошибки, включая арифметические. «Это очевидные вещи, на которые не обратить внимание невозможно. Человек, имея долгий опыт правовой работы, очень формально подошел к этим вопросам, хотя было достаточно времени, чтобы ознакомиться с разъяснениями НАПК. Поэтому возникло обоснованное сомнение относительно способности лица быть судьей», - отмечает он.

В ВККС пытаются получить ответы кандидатов на вопрос, понимают ли они, куда идут, и что после назначения судьей их жизнь изменится на 180 градусов, как и жизнь их близких.

В частности, во многих случаях эти люди будут вынуждены переехать в другую местность и попасть в незнакомые для себя условия.

Бывает, когда кандидаты не знают о местности, где они собираются работать, не в курсе, что это суд, где нет элементарных удобств в помещении. Однажды кандидат не знал, приостановил ли суд работу или нет, и был удивлен соответствующим вопросом члена Комиссии.

«Кандидаты отказов не писали. Но это вопрос раскрытия психологического портрета личности. Чтобы мы понимали, что за людей, которых мы набираем – нам за них не будет стыдно», - аргументируют члены ВККС. Иногда вещи, сказанные в конце собеседования с кандидатом, приводят к изменению позиции коллегии.

Еще один фактор – это то, что таким образом, как считают в Комиссии, они рассеивают сомнения относительно кандидатов, к которым есть вопросы у общественности.

«Кандидату дают время, чтобы он мог объяснить, почему возникла проблема. И дальше ВККС будет отталкиваться от объяснений кандидата», отмечает член ВККС Роман Сабодаш. «Факт проведения этих собеседований уже демонстрирует, кто перед нами – понимает ли человек, куда он идет и что его ожидает», - добавляет он.

Другой вопрос – выдержат ли такие решения ВККС будущие судебные обжалования. По мнению членов ВККС, по этому поводу есть устоявшаяся позиция Верховного Суда. «Орган должен иметь соответствующую дискрецию», отметил Руслан Сидорович. «Это не должно переходить в режим произвола. Но необеспечение достаточной гибкости при принятии решений является нарушением верховенства права», – добавляет он.

«Верховный Суд в части оценки приходит к тому, что ВККС имеет дискреционные полномочия по оценке показателей профессиональной этики и добродетели. Мы оцениваем это по морально-нравственной составляющей, – отмечает Роман Сабодаш. – Поэтому это довольно широкая дискреция. Но ВККС все равно должна дать обоснованное решение, чтобы сторонний наблюдатель не сомневался».

Действительно, пока нет толпы людей, стремящихся быть судьями, признают члены ВККС. Не стимулирует людей и тот имидж судей, который сейчас сложился в социуме.

Впрочем, как считают в ВККС, отсутствие ажиотажа – возможно, это и хорошо, ведь желающие стать судьями понимают, что это не «рай на земле», не индульгенция, а тяжелая работа.

Поэтому, как отмечает Роман Сабодаш, сейчас ВККС ищет баланс для того, чтобы «не завысить, но и не занизить планку судьи».

«В идеале мы хотели бы поднимать эту планку. Но поднимать очень высоко сегодня мы его не можем. Потому что нам давят сроки и давит кадровая проблема. Этот «кандидатский минимум», касающийся добропорядочности и профессионализма, он должен быть. А если человек этими качествами не обладает – мы должны откровенно сказать, что он или она не может быть судьей», - подчеркивает Руслан Сидорович.

По его словам, задача ВККС – провести такие конкурсы и набрать таких судей, чтобы общество не требовало вновь возвращения ad hoc к процедуре очищения всей судебной системы и «сита» для всех судей.

«Ни в одном нормальном государстве такого нет. В 2014 году государство получило колоссальное недоверие, и доверие нужно было возвращать. Но это не может происходить постоянно. Этот процесс должен быть закончен, и в результате этих конкурсных процедур должны быть отобраны такие судьи, что у общества не потребуется запуска повторного «пересеивания», - отмечает заместитель председателя ВККС.

Конечно, быстро, качественно и дешево одновременно не бывает. Процессы, за которые отвечает Комиссия, требуют времени и ресурсов.

В частности, сейчас в ВККС собираются создавать собственное аналитическое подразделение, ведь столкнулись с такой необходимостью, несмотря на то, что ранее озвученная проблема с предоставлением информации НАЗК и НАБУ нашла свое решение.

«Ни НАБУ, ни НАПК не являются нашими структурными единицами. У них есть свои задачи, и они помогают ВККС в ее работе. Относительно НАБУ даже в выводах международного аудита говорится, что их институциональные подразделения должны заниматься выполнением задач НАБУ, но не других органов.

Поэтому нам наши аналитические подразделения нужны, чтобы мы принимали решения исходя из своего понимания. Аналитика НАБУ и НАПК происходит под их углом зрения, а у ВККС собственный уникальный предмет анализа», отмечает Руслан Сидорович.

Также в Комиссии отметили, что и сейчас аналитика уже проводится. Аналитические материалы предварительно подготавливает служба инспекторов ВККС. Впрочем, в настоящее время в ВККС обеспокоены уровнем обеспечения инспекторов. После смены подходов к оплате труда госслужащих, инспекторы как патронатная служба под такие положительные изменения не подпадают. Зарплата инспекторов и Секретариата ВККС ниже в 3-4 раза, чем в среднем по рынку. Что касается международной технической помощи, то за ее счет не могут финансировать заработные платы.

Таким образом, очевидно, ВККС придется в будущем поднимать вопрос повышения уровня инспекторов по примеру Высшего совета правосудия, который вскоре получит мощный механизм в виде Службы дисциплинарных инспекторов ВСП с достойной зарплатой.

Автор: Наталья Мамченко

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