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Италия выделит 45 млн евро на восстановление центра Одессы

21:29, 14 февраля 2024
Проект восстановления содержит три части, одна из которых – реставрация Спасо-Преображенского собора.
Италия выделит 45 млн евро на восстановление центра Одессы
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Италия поможет с восстановлением исторического центра Одессы, который получил повреждения в результате ракетных атак рф. План восстановления рассчитан на три года и обойдется в 45 миллионов евро.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики после встречи со специальным посланником Министра иностранных дел Итальянской Республики Давиде Ла Чечилия. и консулом Посольства Италии в Украине Стефано Мозером.

По словам Давиде Ла Чечилия, проект восстановления центра Одессы содержит три части. Первая – реставрация Спасо-Преображенского собора. Вторая – защита и цифровой учет 52 объектов культурного наследия, вошедших в Список мирового наследия ЮНЕСКО под угрозой. Третья – разработка мастер-плана с рекомендациями по развитию Одессы и привлечению других фондов и стран к восстановлению.

"По Спасо-Преображенскому собору, первым шагом является восстановление крыши, а также закрытие оставшейся от ракеты воронки. Эти работы мы планируем осуществить к началу зимы 2024 года. Уже выделено полмиллиона евро на реставрацию крыши. В общей сложности на восстановление церкви мы планируем направить 2 млн евро", - сказал Давиде Ла Чечилия.

Общая стоимость проекта восстановления центра Одессы составит 45 млн. евро. Он рассчитан на три года.

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