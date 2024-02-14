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  1. В Україні

Італія виділить 45 млн євро на відбудову центру Одеси

21:29, 14 лютого 2024
Проект відновлення містить три частини, одна з яких - реставрація Спасо-Преображенського собору.
Італія виділить 45 млн євро на відбудову центру Одеси
Фото: УПЦ
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Італія допоможе з відбудовою історичного центру Одеси, який зазнав пошкоджень внаслідок ракетних атак рф. План відновлення розрахований на три роки і коштуватиме 45 мільйонів євро.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики після зустрічі зі спеціальним посланником Міністра закордонних справ Італійської Республіки Давіде Ла Чечіліа та консулом Посольства Італії в Україні Стефано Мозером.

За словами Давіде Ла Чечіліа, проект відновлення центру Одеси містить три частини. Перша — реставрація Спасо-Преображенського собору. Друга — захист та цифровий облік 52 об’єктів культурної спадщини, що увійшли до Списку світової спадщини ЮНЕСКО під загрозою. Третя — розробка майстер-плану з рекомендаціями щодо розвитку Одеси та залучення інших фондів та країн до відновлення.

"Щодо Спасо-Преображенського собору, першим кроком є відновлення даху, а також закриття вирви, що залишилася від ракети. Ці роботи ми плануємо здійснити до початку зими 2024 року. Вже виділено пів мільйона євро на реставрацію даху. Загалом на відновлення церкви ми плануємо спрямувати 2 млн євро", — сказав Давіде Ла Чечіліа.

Загальна вартість проєкту відновлення центру Одеси складе 45 млн євро. Він розрахований на три роки. 

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