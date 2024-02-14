Українські діти в Естонії переходять на естонську мову: нові вимоги

Школи Естонії замінюють російську мову на естонську.

Джерело фото: nus.org.ua

Міністерство освіти Естонії оголосило про перехід на естонську мову навчання в школах з осені цього року, замінюючи російську мову, яка раніше використовувалася. Ця ініціатива також зачіпає українських дітей, які також повинні навчатися за естонською мовою. Про це повідомляє err.ee.

Відповідно до повідомлення, з 1 вересня всі діти перших і четвертих класів повинні будуть навчатися за звичайним навчальним планом з використанням естонської мови. Це правило стосується навіть українських біженців, які відвідують талліннську школу Räägu.

Заступник мера Таллінна Андрей Канте зазначив, що у школі Räägu не буде відкрито перших класів, і українських дітей переведуть до інших шкіл поруч з їхнім місцем проживання.

Організатори процесу переходу також зазначили, що потрібно буде знайти нових учителів, які володіють естонською мовою на високому рівні, для ведення класів, де раніше навчали українські педагоги. У той же час, школа Vabaduse у Таллінні, де навчаються українські діти з 7 класу, також перейде до викладання 60% уроків естонською мовою.

Очікується, що перехід на естонську мову навчання також вплине на вчителів, які раніше працювали в школах з російською мовою навчання. Вони також повинні мати глибокі знання естонської мови. У зв'язку з цим, у Таллінні організовують мовні тренінги для вчителів, але значна частина українських педагогів, ймовірно, не зможе до осені навчитися естонської на необхідному рівні.

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