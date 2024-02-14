Украинские дети в Эстонии переходят на эстонский язык: новые требования

Школы Эстонии заменяют русский язык на эстонский.

Источник фото: nus.org.ua

Министерство образования Эстонии объявило о переходе на эстонский язык обучения в школах с осени этого года, заменяя русский язык, который ранее использовался. Эта инициатива также затрагивает украинских детей, которые также должны обучаться на эстонском языке. Об этом сообщает err.ee.

Согласно сообщению, с 1 сентября все дети первых и четвертых классов должны будут учиться по обычному учебному плану с использованием эстонского языка. Это правило касается даже украинских беженцев, которые посещают таллиннскую школу Räägu.

Заместитель мэра Таллинна Андрей Канте отметил, что в школе Räägu не будет открыто первых классов, и украинских детей переведут в другие школы рядом с их местом жительства.

Организаторы процесса перехода также отметили, что нужно будет найти новых учителей, владеющих эстонским языком на высоком уровне, для ведения классов, где ранее учили украинские педагоги. В то же время, школа Vabaduse в Таллинне, где учатся украинские дети с 7 класса, также перейдет к преподаванию 60% уроков на эстонском языке.

Ожидается, что переход на эстонский язык обучения также повлияет на учителей, которые ранее работали в школах с русским языком обучения. Они также должны иметь глубокие знания эстонского языка. В связи с этим, в Таллинне организовывают языковые тренинги для учителей, но значительная часть украинских педагогов, вероятно, не сможет до осени научиться эстонскому на необходимом уровне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.