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  1. У світі

У США суд відхилив більшість позовів письменників до OpenAI за порушення авторських прав

21:44, 14 лютого 2024
У позовах письменники стверджували, що чат-бот ChatGPT був навчений на піратських копіях їхніх книг без їх дозволу.
У США суд відхилив більшість позовів письменників до OpenAI за порушення авторських прав
Фото: tweaktown.com
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Окружний суддя Каліфорнії Араселі Мартінес-Ольгін відхилила більшість позовів письменників щодо OpenAI. Письменники стверджували, велику мовну модель ChatGPT було навчено на піратських копіях їхніх книг без їхнього дозволу, передає arstechnica.com.

Сара Сільверман, Майкл Шейбон і Пол Трембле подали три окремі позови, в яких заявили, що ChatGPT просто «перепаковує» оригінальні роботи письменників у свої відповіді і є не більш ніж високотехнологічним шахрайським проектом, що порушує закони про авторське право та закони штату, що забороняють безпідставне збагачення та недобросовісну ділову практику.

За словами судді Араселі Мартінес-Ольгін, позивачі не змогли подати докази, які б підтверджували їх звинувачення, за винятком прямого порушення авторських прав. Те саме стверджувала і OpenAI, яка ще у серпні минулого року подала клопотання про припинення цих справ.

Позивачі заявили, що «кожна» відповідь ChatGPT «є похідною роботою, що порушує авторські права», але суддя Мартінес-Ольгін заявила, що цього недостатньо для звинувачень у непрямому порушенні авторських прав, а також додала, що твердження про те, що відповіді ChatGPT мають «схожість по суті» чи «повну подібність» із книжками позивачів, вимагають доказів.

Раніше ми писали, що письменники подали до суду на OpenAI та Microsoft через штучний інтелект.

Також газета The New York Times подала до суду на компанії Microsoft і OpenAI за звинуваченням у порушенні авторських прав.

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