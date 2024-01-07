Писатели подали в суд на OpenAI и Microsoft из-за искусственного интеллекта

Компании обвинили в краже интеллектуальной собственности для обучения ИИ.

В Манхэттенский федеральный суд США был подан иск писателей Николаса Басбейнса и Николаса Гейджа против компаний Microsoft и OpenAI, передает PCMag

Писатели заявляют, что их произведения были незаконно использованы для обучения ИИ-моделей, ставших основой бизнес-империи, оцениваемой в миллиарды долларов. По словам писателей, Microsoft и OpenAI занимались массовым и преднамеренным воровством произведений, защищенных авторским правом.

Это новый этап в ряде судебных исков, поданных в ноябре прошлого года. Тогда писатель Джулиан Сэнктон стал первым, кто подал иск сразу против обеих компаний. В нем указывалось, что Microsoft является крупным инвестором OpenAI и использует технологии последней для своего продукта Copilot, что подчеркивает взаимосвязанность обеих технологических компаний.

Ранее газета The New York Times подала в суд в компании Microsoft и OpenAI по обвинению в нарушении авторских прав.

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