Бюро экономической безопасности получило доступ к базе отпечатков пальцев и оцифрованных лиц граждан

Работникам БЭБ предоставили доступ к системе биометрической идентификации граждан.

Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) получили доступ к системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины.

Соответствующие изменения внесены Кабмином в пункт 5 Положения о национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 27 декабря 2017 г. №1073.

Эти изменения БЭБ включены в перечень субъектов национальной системы биометрической верификации и идентификации с целью предоставления доступа работникам Бюро к информации, содержащейся в этой системе.

Напомним, что биометрические данные (параметры) – оцифрованные отпечатки пальцев рук, оцифрованное изображение лица.

Для биометрической идентификации лица взаимодействие субъектов национальной системы осуществляется в форме запросов и ответов в виде наборов данных, которые могут содержать информацию о фамилии, имени, отчестве (при наличии); дату рождения; пол; место рождения; паспортный документ и его электронный вид; биометрические данные (параметры); пересечение государственной границы; другие сведения.

Субъектами национальной системы также ДМС, Администрация Госпогранслужбы, Национальная полиция, МВД, Государственное бюро расследований, МИД, зарубежные дипломатические учреждения, Мининфраструктуры, СБУ, Служба внешней разведки, Национальное антикоррупционное бюро и Минобороны.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.