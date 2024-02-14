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Бюро экономической безопасности получило доступ к базе отпечатков пальцев и оцифрованных лиц граждан

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Бюро экономической безопасности получило доступ к базе отпечатков пальцев и оцифрованных лиц граждан

17:18, 14 февраля 2024
Работникам БЭБ предоставили доступ к системе биометрической идентификации граждан.
Бюро экономической безопасности получило доступ к базе отпечатков пальцев и оцифрованных лиц граждан
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Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) получили доступ к системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины.

Соответствующие изменения внесены Кабмином в пункт 5 Положения о национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 27 декабря 2017 г. №1073.

Эти изменения БЭБ включены в перечень субъектов национальной системы биометрической верификации и идентификации с целью предоставления доступа работникам Бюро к информации, содержащейся в этой системе.

Напомним, что биометрические данные (параметры) – оцифрованные отпечатки пальцев рук, оцифрованное изображение лица.

Для биометрической идентификации лица взаимодействие субъектов национальной системы осуществляется в форме запросов и ответов в виде наборов данных, которые могут содержать информацию о фамилии, имени, отчестве (при наличии); дату рождения; пол; место рождения; паспортный документ и его электронный вид; биометрические данные (параметры); пересечение государственной границы; другие сведения.

Субъектами национальной системы также ДМС, Администрация Госпогранслужбы, Национальная полиция, МВД, Государственное бюро расследований, МИД, зарубежные дипломатические учреждения, Мининфраструктуры, СБУ, Служба внешней разведки, Национальное антикоррупционное бюро и Минобороны.

Автор: Наталья Мамченко

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