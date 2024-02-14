Координував удари рф по енергосистемі: суд покарав харків'янина

Чоловік через колегу повідомляв ворогу про вразливі місця української енергосистеми.

Фото: Харківська обласна прокуратура

15 років ув’язнення отримав мешканець Харкова, який координував обстріли окупантів енергетичної системи України. Про це інформує обласна прокуратура.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді.

Зазначається, що у квітні 2023 року харків‘янин, який на той час працював в регіональному підрозділі "Укренерго", продовжив підтримувати дружні зв‘язки зі своїм колишнім колегою, який мешкає в окупованому м. Щастя Луганської області. Саме він мав роль "зв’язного" між харків’янином та представниками рф.

Маючи повний доступ до робочої бази даних, харків’янин передавав своєму ексколезі інформацію про роботу об’єднаної енергетичної системи України та найуразливіших місць енергетичного комплексу держави.

Інформація, яку передава засуджений, була необхідна окупантам для планування ракетних ударів з метою виведення з ладу електроенергетичного комплексу України.

Правоохоронці затримали чоловіка в червні 2023 року.

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