Telegram угрожает безопасности Украины, – заявили в разведке

В ГУР отметили, что речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, представленных на этой платформе, вопросе к самой платформе.

Мессенджер Telegram содержит ряд угроз безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, передает «Укринформ».

«Что касается Telegram, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, представленных на этой платформе, вопросе к самой платформе.

Она включает в себя целый ряд угроз для информационной, и не только информационной безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос нужно давать ответ, и я думаю, что это обязательно произойдет», — отметил Юсов.

По словам представителя разведки, Украина выстраивает сейчас коммуникацию с администрациями всех платформ, в том числе с Telegram, чтобы работать по прозрачным правилам: и в соответствии с украинским законодательством, и в соответствии с международными стандартами.

«С кем это получается лучше решать, с кем сложнее. С Телеграммом выходит труднее всего. Это постоянная, многоуровневая работа: как на территории самой платформы путем создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирования деятельности этих площадок. Все эти меры предпринимаются, но работы действительно много», — отметил Андрей Юсов.

Ранее Алексей Данилов высказался о возможном запрете мессенджера Telegram.

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