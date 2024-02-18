В Telegram стався масштабний збій: що відомо

Користувачі не можуть відправити повідомлення та не завантажуються групи й чати.

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У неділю, 18 лютого, в месенджері Telegram стався масштабний збій. Користувачі скаржаться на проблеми з застосунком й з'єднання з сервером.

Наразі не вдається відправити повідомлення та не завантажуються групи й чати.

Як повідомляє Downdetector, 58% користувачів скаржаться на проблеми із застосунком, 36% - на з’єднання із сервером, а 6% - на проблеми із сайтом.

Раніше у розвідці заявили, що месенджер Telegram містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми.

Додамо, Олексій Данілов висловився про можливу заборону месенджера Telegram.

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