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Соціальна мережа Reddit стане тренажером для компаній штучного інтелекту, — ЗМІ

21:42, 18 лютого 2024
ШІ-компанії, яким потрібні дані для навчання своїх програм, укладають угоди про ліцензування даних з контент-провайдерами, які прагнуть отримати нові джерела доходу.
Соціальна мережа Reddit стане тренажером для компаній штучного інтелекту, — ЗМІ
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Моделі штучного інтелекту неназваної компанії штучного інтелекту тренуватимуться на базі соціальної мережі Reddit. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що сума угоди складає 60 млн доларів.

Видання пише, що торік дохід Reddit перевищив 800 млн доларів, що приблизно на 20% більше, ніж у 2022 році. Можливість отримати прибуток від хвилі ШІ, що охопила корпоративний світ, може допомогти Reddit використати ентузіазм інвесторів щодо технології.

ШІ-компанії, яким потрібні дані для навчання своїх програм, укладають угоди про ліцензування даних з контент-провайдерами, які прагнуть отримати нові джерела доходу.

До прикладу, OpenAI, що стоїть за інструментом генерації тексту ChatGPT, також веде переговори з видавцями, включаючи CNN, Fox Corp. і Time, про ліцензування їхніх робіт, щоб надавати своїм ШІ-ботам дані, які зроблять їхні результати більш точними, релевантними та актуальними.

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