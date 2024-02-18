«Дуже приємні мужики, у яких купа міфів в голові», — Денис Малюська поговорив з польськими фермерами на кордоні

Міністр юстиції вважає, що з польськими фермерами на кордоні треба «розмовляти та пояснювати».

Міністр юстиції Денис Малюська дорогою до Варшави зупинився на українсько-польському кордоні, щоб поговорити з місцевими фермерами, які блокують кордон. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«реальність виявилась трохи відмінною від очікувань

їду до Варшави на перемовини з МВФ

після перетину кордону вийшов поговорити з польськими фермерами, які блокують кордон.

дуже приємні мужики, у яких купа міфів в голові:

- до війни фур було мало, а зараз багато, чому? евріка - українські фури везуть не лише українське, а і російське збіжжя, а російського поляки не хочуть)))

- кажуть що транзит вони залюбки б пропускали, але країни, куди прямують товари, відмовляються їх приймати, бо неякісне, і транзит нібито повертається у Польщу

- щось там з товаром у вагонах було не так (польську розумію погано, не зрозумів).

а взагалі виглядало що їм реально не дуже зручно і вони хотіли б допомагати, а не блокувати.

злих і агресивних не бачив.

фоткаються залюбки

імхо з ними треба розмовляти та пояснювати», — зазначив Малюська.

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