Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
За адвокатами, которые призваны в ряды ВСУ по мобилизации, предлагается сохранить возможность оказывать правовую помощь, - законопроект

Народные депутаты предлагают установить в законе об адвокатуре, что несовместима с деятельностью адвоката только военная служба по контракту или альтернативная (невоенная) служба.

Депутаты подготовили изменения в оформлении и обмене паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу

Летом 2024 года закончится экспериментальный проект о возможности одновременного оформления, в том числе вместо утраченного или похищенного, обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Судья обвинил ТУ ГСА в невыплате ему доплат к судейскому вознаграждению и игнорировании решений судов

Еще один конфликт вспыхнул между судьей и Территориальным управлением Государственной судебной администрации.

График собеседований с кандидатами на должности судей КСУ: опубликован список

Собеседования с кандидатами на должности судей Конституционного Суда состоятся со 2 по 8 марта.

Новый отбор и проверка деклараций добропорядочности судей Верховного Суда: Кабмин определил задачи для ВККС и ВСП

В Плане мер по выполнению рекомендаций Еврокомиссии Кабмин перечислил задачи для ВККС и Высшего совета правосудия на 2024 год.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Судья обвинил ТУ ГСА в невыплате ему доплат к судейскому вознаграждению и игнорировании решений судов

07:35, 20 февраля 2024
Еще один конфликт вспыхнул между судьей и Территориальным управлением Государственной судебной администрации.
Судья обвинил ТУ ГСА в невыплате ему доплат к судейскому вознаграждению и игнорировании решений судов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Надвирнянского районного суда Ивано-Франковской области Геннадий Валигурский пожаловался в Высший совет правосудия на действия Территориального управления Государственной судебной администрации.

Как сообщил судья, еще 23 сентября 2021 года (когда Геннадий Валигурский был судьей Куйбышевского районного суда Запорожской области) начальник ТУ ГСА в Запорожской области Ирина Беликова издала приказ «О приостановлении выплаты доплаты к должностному окладу судьи Валигурскому Г. Ю.», в связи с истечением срока, на который судья был назначен на должность судьи.

Основанием для соответствующего приказа стала позиция Управления Восточного офиса Госаудитслужбы в Запорожской области, трактующая соответствующие доплаты как «излишнее начисление».

Таким образом, с 24 сентября 2021 года прекратились начисления Геннадию Валигурскому доплат к должностному окладу за выслугу лет.

Соответствующий приказ судья обжаловал в суде.

2 февраля 2022 года Херсонский окружной административный суд, а 10 ноября 2022 года Пятый апелляционный административный суд, признали противоправным и отменили приказ ТУ ГСА «Об остановке выплаты доплаты к должностному окладу судье Валигурскому Г. Ю.».

Действия ТУ ГСА также были признаны противоправными, а суды обязали ТУ ГСА провести соответствующие начисления и выплаты Геннадию Валигурскому с 24 сентября 2021 года.

Впрочем, как сообщил судья, теперь уже ТУ ГСА в Ивано-Франковской области отказалось начислять судье доплату за выслугу лет.

2 февраля 2024 года ТУ ГСА в Ивано-Франковской области остановило выплату судье доплат за выслугу лет по тем же основаниям, которые уже были предметом судебного разбирательства.

В связи с этим Геннадий Валигурский попросил ВСП принять меры с целью недопущения нарушения гарантий независимости судьи, которое заключается в приостановлении ТУ ГСА выплат доплаты за выслугу лет.

Также судья отметил, что еще 4 декабря 2018 года Конституционный Суд Украины в деле №11-р/2018 отметил, что судейское вознаграждение является гарантией независимости судьи и неотъемлемой составляющей его статуса, которое состоит из должностного оклада судьи и доплат за выслугу лет, пребывание в административной должности в суде, наличии ученой степени и т. д.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Володимир Яризько
    Володимир Яризько
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду