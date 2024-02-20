Судья обвинил ТУ ГСА в невыплате ему доплат к судейскому вознаграждению и игнорировании решений судов

Еще один конфликт вспыхнул между судьей и Территориальным управлением Государственной судебной администрации.

Судья Надвирнянского районного суда Ивано-Франковской области Геннадий Валигурский пожаловался в Высший совет правосудия на действия Территориального управления Государственной судебной администрации.

Как сообщил судья, еще 23 сентября 2021 года (когда Геннадий Валигурский был судьей Куйбышевского районного суда Запорожской области) начальник ТУ ГСА в Запорожской области Ирина Беликова издала приказ «О приостановлении выплаты доплаты к должностному окладу судьи Валигурскому Г. Ю.», в связи с истечением срока, на который судья был назначен на должность судьи.

Основанием для соответствующего приказа стала позиция Управления Восточного офиса Госаудитслужбы в Запорожской области, трактующая соответствующие доплаты как «излишнее начисление».

Таким образом, с 24 сентября 2021 года прекратились начисления Геннадию Валигурскому доплат к должностному окладу за выслугу лет.

Соответствующий приказ судья обжаловал в суде.

2 февраля 2022 года Херсонский окружной административный суд, а 10 ноября 2022 года Пятый апелляционный административный суд, признали противоправным и отменили приказ ТУ ГСА «Об остановке выплаты доплаты к должностному окладу судье Валигурскому Г. Ю.».

Действия ТУ ГСА также были признаны противоправными, а суды обязали ТУ ГСА провести соответствующие начисления и выплаты Геннадию Валигурскому с 24 сентября 2021 года.

Впрочем, как сообщил судья, теперь уже ТУ ГСА в Ивано-Франковской области отказалось начислять судье доплату за выслугу лет.

2 февраля 2024 года ТУ ГСА в Ивано-Франковской области остановило выплату судье доплат за выслугу лет по тем же основаниям, которые уже были предметом судебного разбирательства.

В связи с этим Геннадий Валигурский попросил ВСП принять меры с целью недопущения нарушения гарантий независимости судьи, которое заключается в приостановлении ТУ ГСА выплат доплаты за выслугу лет.

Также судья отметил, что еще 4 декабря 2018 года Конституционный Суд Украины в деле №11-р/2018 отметил, что судейское вознаграждение является гарантией независимости судьи и неотъемлемой составляющей его статуса, которое состоит из должностного оклада судьи и доплат за выслугу лет, пребывание в административной должности в суде, наличии ученой степени и т. д.

Автор: Вячеслав Хрипун

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