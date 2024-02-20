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Суддя звинуватив ТУ ДСА у невиплаті йому доплат до суддівської винагороди та ігноруванні рішень судів

07:35, 20 лютого 2024
Ще один конфлікт спалахнув між суддею та Територіальним управлінням Державної судової адміністрації.
Суддя звинуватив ТУ ДСА у невиплаті йому доплат до суддівської винагороди та ігноруванні рішень судів
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Суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області Геннадій Валігурський поскаржився у Вищу раду правосуддя на дії Територіального управління Державної судової адміністрації.

Як повідомив суддя, ще 23 вересня 2021 року (коли Геннадій Валігурський був суддею Куйбишевського районного суду Запорізької області) начальник ТУ ДСА в Запорізькій області Ірина Бєлікова видала наказ «Про зупинення виплати доплати до посадового окладу судді Валігурському Г. Ю.», у зв’язку із закінченням терміну, на який суддя був призначений на посаду судді.

Підставою для відповідного наказу стала позиція Управління Східного офісу Держаудит служби в Запорізькій області, яка трактує відповідні доплати як «зайве нарахування».

Відтак, з 24 вересня 2021 року припинилися нарахування Геннадію Валігурському доплат до посадового окладу за вислугу років.

Відповідний наказ суддя оскаржив в суді.

2 лютого 2022 року Херсонській окружний адміністративний суд, а 10 листопада 2022 року П’ятий апеляційний адміністративний суд, визнали протиправним та скасували наказ  ТУ ДСА «Про зупинення виплати доплати до посадового окладу судді Валігурському Г. Ю.».

Дії ТУ ДСА також були визнані протиправними, при цьому суди зобов’язали ТУ ДСА провести відповідні нарахування та виплати Геннадію Валігурському з 24 вересня 2021 року.

Втім, як повідомив суддя, тепер вже ТУ ДСА в Івано-Франківській області відмовилося нараховувати судді доплату за вислугу років.

2 лютого 2024 року ТУ ДСА в Івано-Франківській області зупинило виплату судді доплат за вислугу років з тих же підстав, що вже були предметом судового розгляду.

У зв’язку з цим Геннадій Валігурський попросив ВРП вжити заходів з метою недопущення порушення гарантій незалежності судді, яке полягає у зупиненні ТУ ДСА виплат доплати за вислугу років.

Також суддя зазначив, що ще 4 грудня 2018 року Конституційний Суд України у справі №11-р/2018 зазначив, що суддівська винагорода є гарантією незалежності судді та невід’ємною складовою його статусу, яка складається з посадового окладу судді та доплат за вислугу років, перебування на адміністративній посаді в суді, наявність наукової ступені тощо.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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