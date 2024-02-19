Антикорсуд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи Пашинського: 9 млн грн застави замість 50 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту так званої «справи Пашинського» про заволодіння арештованими нафтопродуктами. Колишньому заступнику директора державного підприємства «Укртранснафтопродукт» Олександру Горбунову суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 9 млн грн. Детективи НАБУ клопотали про майже 50 млн грн застави.
"15 лютого 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 9 млн грн застави одному зі співвиконавців злочинної організації, яка заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, арештованими у справі власника так званої групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК), а саме колишньому заступнику директора державного підприємства", - йдеться в повідомленні САП.
Сторона захисту Олександра Горбунова не погоджується з аргументацією щодо запобіжного заходу.
"Підозра взагалі неконкретизована, суперечлива. Жодного відношення до інкримінованих кримінальних правопорушень не має. Прокурори у підозрі інкримінують заволодіння нафтопродуктами, проте є всі докази, які містяться у попередніх рішеннях судів у цій справі, що кошти за ці нафтопроудкти були отримані державою у т.ч. у вигляді податків та зборів. Окрім того, прокурор в судовому засіданні в обґрунтування існування ризиків акцентував увагу на тиск на свідків (підлеглих працівників). Однак ці обставини свого підтвердження в судовому засіданні не знайшли", - наголосив адвокат підозрюваного Максим Кривовʼяз.
Адвокат підкреслив, що свідки - самі ініціатори розмов. Зокрема, мова йде про консультації щодо права на захист, прибуття на слідчі дії із захисником тощо.
"Це не можна інтерпретувати як тиск, - сказав він. - Також в обґрунтування ризиків, прокурор зазначав, що мій клієнт 7 разів виїздив за кордон: востаннє наприкінці 2023 року. Але він кожного разу повертався! А виїздив, бо має інвалідність 2 групи".
Окрім цього, під час обґрунтування запобіжного заходу прокурор припускав існування ризику зниження, спотворення матеріалів, доказів тощо.
"Але ж враховуючи що кримінальне провадження розслідується з травня 2014 року, враховуючи поведенні в ДП численні слідчі дії за цей період – обшуки, тимчасові доступи тощо, а також беручи до уваги, що ніхто й ніколи не перешкоджав працівникам НАБУ, таке припущення прокурора є абсолютно не доведеним. Ми оскаржуватимемо запобіжний захід в Апеляційній палаті ВАКС", - сказав Максим Кривовʼяз.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з СБУ стверджують, що викрили схему заволодіння нафтопродуктами, через які держава зазнала 967 мільйонів гривень збитків.
Слідство встановило, що у 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства.
"Один з підприємців у сфері нафтового бізнесу, який мав "потрібні" зв’язки в державних та правоохоронних органах, спільно з топпосадовцем Адміністрації Президента України розробили схему заволодіння арештованим майном та створили для цього злочинну організацію", - зазначали детективи.
За даними правоохоронців, вони домоглися передачі паливо-мастильних матеріалів держпідприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб.
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