НАБУ і САП викрили на хабарі заступника голови Запорізької облради, його помічника і депутата

Стало відомо про викриття заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та ще одного депутата цієї облради на наданні хабаря одному з директорів комунального медзакладу. Про це повідомляє НАБУ.
Схему надання хабаря викрили співробітники НАБУ і САП спільно з СБУ.
Як стало відомо, за хабар посадовець лікарні мав сприяти перемозі конкретних компаній в оголошених медзакладом тендерах. Також він мав виконати фінансові операції в інтересах банківських установ.
Трьох фігурантів викрили «на гарячому» одразу після надання ними чергової частини неправомірної вигоди, кажуть слідчі.
Справу попередньо кваліфікували за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Фігурантам готуються оголосити підозри.
Наразі тривають обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів.
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