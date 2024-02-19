НАБУ і САП викрили на хабарі заступника голови Запорізької облради, його помічника і депутата

За даними слідства, вони намагалися підкупити директора обласного медичного закладу.

Фото: НАБУ

Стало відомо про викриття заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та ще одного депутата цієї облради на наданні хабаря одному з директорів комунального медзакладу. Про це повідомляє НАБУ.

Схему надання хабаря викрили співробітники НАБУ і САП спільно з СБУ.

Як стало відомо, за хабар посадовець лікарні мав сприяти перемозі конкретних компаній в оголошених медзакладом тендерах. Також він мав виконати фінансові операції в інтересах банківських установ.

Трьох фігурантів викрили «на гарячому» одразу після надання ними чергової частини неправомірної вигоди, кажуть слідчі.

Справу попередньо кваліфікували за Кримінального кодексу України. Фігурантам готуються оголосити підозри.

Наразі тривають обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів.

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