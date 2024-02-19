НАБУ и САП разоблачили на взятке заместителя председателя Запорожского облсовета, его помощника и депутата

По данным следствия, они пытались подкупить директора областного медицинского учреждения.

Фото: НАБУ

Стало известно о разоблачении заместителя председателя Запорожского областного совета, его помощника и еще одного депутата этого облсовета на предоставлении взятки одному из директоров коммунального медучреждения. Об этом сообщает НАБУ.

Схему предоставления взятки разоблачили сотрудники НАБУ и САП совместно с СБУ.

Как стало известно, за взятку должностное лицо больницы должно было способствовать победе конкретных компаний в объявленных медучреждением тендерах. Также он должен был выполнить финансовые операции в интересах банковских учреждений.

Троих фигурантов разоблачили «на горячем» сразу после предоставления ими очередной части неправомерной выгоды, говорят следователи.

Дело предварительно квалифицировали по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Фигурантам готовятся объявить подозрения.

В настоящее время продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов.

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