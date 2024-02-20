Верховный Суд высказался об учете сроков после уведомления о подозрении в случае выделения материалов уголовного производства

Истечение сроков после уведомления о подозрении первому лицу в случае выделения материалов уголовного производства в отношении других лиц, - позиция Кассационного уголовного суда.

Уголовный процессуальный кодекс (УПК) не содержит императивной нормы, согласно которой сроки, истечение которых началось после уведомления о подозрении первому лицу, должны учитываться при принятии процессуальных решений в отношении лица, уведомленного о подозрении после выделения материалов уголовного производства в отношении первого лица. Об этом отметила коллегия судей Третьей судебной палаты КУС в постановлении от 13 декабря 2023 года по делу №169/867/21.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд закрыл уголовное производство по обвинению лица в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ст. 334, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ст. 334 УК, на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК в связи с окончанием после уведомления лицо о подозрении срока досудебного расследования, определенного ст. 219 УПК. Апелляционный суд изменил определение местного суда в части решения вопроса о вещественных доказательствах.

Позиция Кассационного уголовного суда

КУС Верховного Суда отменил определение суда апелляционной инстанции и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. В обоснование позиции КУС считает, что, оставляя без изменения определение местного суда о закрытии уголовного производства в связи с истечением срока досудебного расследования, предусмотренного ст. 219 УПК, апелляционный суд не привел анализа применения положений настоящей статьи в контексте оснований закрытия уголовного производства по п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК, связанных именно с датами уведомления лицо о подозрении и окончании досудебного расследования.

КУС отмечает, что апелляционный суд, соглашаясь с решением местного суда о закрытии уголовного производства на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК, оставил без внимания то, что действующий УПК не содержит императивной нормы, согласно которой сроки, истечение которых началось после уведомления о подозрении первому лицу, должны учитываться при принятии процессуальных решений в отношении лица, уведомленного о подозрении после выделения материалов уголовного производства по отношению к первому лицу, что также согласовывается с последовательной практикой КУС.

Таким образом, апелляционный суд не обратил внимания на положения УПК и не предоставил мотивированного ответа на доводы прокурора об исчислении срока досудебного расследования в случае выделения материалов уголовного производства в отношении трех лиц для утверждения с ними соглашения о признании виновности.

В то же время именно ссылка апелляционного суда в своем определении на обоснованность вывода суда первой инстанции о закрытии уголовного производства без предоставления ответов на доводы апелляционной жалобы прокурора в этом случае недостаточно для опровержения позиции стороны обвинения относительно соблюдения сроков досудебного расследования, определенных уголовным процессуальным законом.

Автор: Наталья Мамченко

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