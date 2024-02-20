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Верховний Суд висловився щодо врахування строків після повідомлення про підозру у разі виділення матеріалів кримінального провадження

Сплив строків після повідомлення про підозру першій особі у разі виділення матеріалів кримінального провадження щодо інших осіб, - позиція Касаційного кримінального суду.

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Верховний Суд висловився щодо врахування строків після повідомлення про підозру у разі виділення матеріалів кримінального провадження

08:16, 20 лютого 2024
Сплив строків після повідомлення про підозру першій особі у разі виділення матеріалів кримінального провадження щодо інших осіб, - позиція Касаційного кримінального суду.
Верховний Суд висловився щодо врахування строків після повідомлення про підозру у разі виділення матеріалів кримінального провадження
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Кримінальний процесуальний кодекс (КПК) не містить імперативної норми, відповідно до якої строки, сплив яких почався після повідомлення про підозру першій особі, мають враховуватися під час прийняття процесуальних рішень стосовно особи, якій повідомлено про підозру після виділення матеріалів кримінального провадження стосовно першої особи. Про це зазначила колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС у постанові від 13 грудня 2023 року по справі №169/867/21.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ст. 334, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ст. 334 КК, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв'язку із закінченням після повідомлення особі про підозру строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК. Апеляційний суд змінив ухвалу місцевого суду в частині вирішення питання щодо речових доказів.

Позиція Касаційного кримінального суду

ККС Верховного Суду скасував ухвалу суду апеляційної інстанції і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. В обґрунтування позиції ККС вважає, що залишаючи без зміни ухвалу місцевого суду про закриття кримінального провадження у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування, передбаченого ст. 219 КПК, апеляційний суд не навів аналізу застосування положень цієї статті в контексті підстав закриття кримінального провадження за п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, які пов'язані саме з датами повідомлення особі про підозру та закінчення досудового розслідування.

ККС зазначає, що апеляційний суд, погоджуючись з рішенням місцевого суду про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, залишив поза увагою те, що чинний КПК не містить імперативної норми, відповідно до якої строки, сплив яких почався після повідомлення про підозру першій особі, мають враховуватися під час прийняття процесуальних рішень стосовно особи, якій повідомлено про підозру після виділення матеріалів кримінального провадження стосовно першої особи, що також узгоджується з послідовною практикою ККС.

Таким чином, апеляційний суд не звернув уваги на положення КПК та не надав мотивованої відповіді на доводи прокурора щодо обрахування строку досудового розслідування у випадку виділення матеріалів кримінального провадження щодо трьох осіб для затвердження з ними угоди про визнання винуватості.

Водночас саме лише посилання апеляційного суду у своїй ухвалі на обґрунтованість висновку суду першої інстанції про закриття кримінального провадження без надання відповідей на доводи апеляційної скарги прокурора в цьому випадку є недостатнім для спростування позиції сторони обвинувачення щодо дотримання строків досудового розслідування, визначених кримінальним процесуальним законом.

Автор: Наталя Мамченко

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