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Ветерани з інвалідністю можуть отримати до 70 тисяч гривень: у якому випадку

09:23, 8 липня 2026
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Розмір компенсації становить фактичну суму витрат, підтверджену документами, але не більше 70 тисяч гривень.
Ветерани з інвалідністю можуть отримати до 70 тисяч гривень: у якому випадку
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В Україні діє програма Міністерства у справах ветеранів, яка передбачає відшкодування витрат на адаптацію власного автомобіля під потреби людей з інвалідністю. Програма спрямована на підтримку мобільності та безбар’єрного доступу до цивільного життя Захисників і Захисниць, які зазнали поранень під час війни.

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Як повідомляє Закарпатський ТЦК та СП, компенсацію можуть отримати ветерани та ветеранки з інвалідністю, які пройшли навчання або перепідготовку водіїв як особи з інвалідністю в акредитованих автошколах, отримали посвідчення водія з відповідними позначками, переобладнали власний транспортний засіб відповідно до Порядку переобладнання транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №607 від 21 липня 2010 року, а також зареєстрували переобладнаний автомобіль після 1 січня 2026 року.

Розмір компенсації становить фактичну суму підтверджених документами витрат, але не більше 70 тисяч гривень. Для цього необхідно зберігати чеки, акти виконаних робіт та квитанції.

Для отримання компенсації необхідно обрати СТО або майстерню, які мають дозвіл та досвід переобладнання автомобілів для людей з інвалідністю, отримати висновок про погодження переобладнання транспортного засобу в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» або ГСЦ МВС, провести роботи відповідно до погоджених вимог, пройти сертифікацію переобладнаного автомобіля, зареєструвати або перереєструвати транспортний засіб у сервісному центрі МВС, після чого подати заяву та пакет документів до структурного підрозділу з питань ветеранської політики при ОВА, районній адміністрації або органі місцевого самоврядування.

До заяви необхідно додати копії документів, що посвідчують особу, підтверджують статус ветерана, право керування транспортним засобом, реєстрацію переобладнаного автомобіля та понесені витрати. Якщо частина інформації вже міститься в державних реєстрах або перебуває у розпорядженні відповідного органу, повторно подавати такі документи не потрібно.

Подані документи розглядають протягом трьох робочих днів. У разі відмови заявника письмово повідомляють про причини та можливість повторного звернення після усунення недоліків. Після надходження коштів компенсацію перераховують на банківський рахунок заявника протягом п’яти робочих днів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тис. грн цільової підтримки. Прийом заяв уже стартував.

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