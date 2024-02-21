В Києві підприємство не платило за земельну ділянку на Подолі: прокуратура через суд стягнула понад 220 тисяч

Суд стягнув з товариства кошти за користування земельною ділянкою в сумі понад 220 000 грн.

Прокуратура через суд стягнула понад 220 тисяч гривень з товариства, яке не сплачувало місту за користування землею на Подолі. Порушники володіли земельною ділянкою понад два роки, повідомила Київська міська прокуратура.

Встановлено, що з 2021 року товариство є власником об’єкта нерухомості на земельній ділянці площею 0,04 га по вулиці Кирилівській у місті Києві.



Водночас, рішення про передачу цієї земельної ділянки Київською міською радою ухвалено тільки у травні 2023 року. Тобто, товариство без достатніх правових підстав та не сплачуючи кошти, використовувало земельну більше 2 років.

Внаслідок порушення земельного законодавства бюджет столиці недоотримав більше 220 тис. гривень від використання товариством земельної ділянки, що негативно впливало на своєчасне фінансування місцевих програм.



За таких обставин суд задовольнив позов прокуратури та стягнув з товариства кошти за користування земельною ділянкою в сумі понад 220 000 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.