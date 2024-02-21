Іноземець, який у Києві викрав у торговця понад $5 000, постав перед судом

Зловмисник викрав гроші прямо з прилавку.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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У Києві перед судом постав чоловік, який на ринку «Троєщина» у Деснянському районі викрав валюту у підприємця. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Пограбування сталося у вересні 2023 року. Місцевий підприємець повідомив поліції, що невідомий викрав гроші з прилавку та втік.

«Поліцейські розшукали та затримали порушника. Ним виявився іноземець, 1971 року народження, у якого слідчі виявили 5100 доларів США, що належали потерпілому», - сказано у повідомленні.

Фігуранту слідчі оголосили про підозру. На період слідства підозрюваний перебував під вартою.

Вироком Деснянського райсуду Києва зловмисника визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення та засуджено до 5 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що на Житомирщині чоловік викрав з кладовища інструменти, аби пограбувати крамницю.

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