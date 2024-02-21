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  1. В Україні

росія запустила фейк про «розстріл українськими спецпризначенцями цивільних»

17:19, 21 лютого 2024
Російські Telegram-канали поширюють фейкову новину про розстріл на Харківщині.
росія запустила фейк про «розстріл українськими спецпризначенцями цивільних»
Джерело фото: Главком
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Ворожі Telegram-канали активно поширюють фейкову інформацію про нібито «розстріл українськими спецпризначенцями підрозділу ГУР МО KRAKEN цивільних осіб на Харківщині за відмову відповідати на націоналістичне вітання». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що нібито бійці спецпідрозділу KRAKEN ГУР МО України розстріляли мешканців села Петропавлівка Харківської області за відмову відповідати на «націоналістичне вітання».

За словами пропагандистів, інцидент стався на одному з блокпостів недалеко від ферми у Петропавлівці, де військові буцімто зупинили автівку, у якій знаходилося троє осіб.

Проте, насправді, автівку потрапив влучний удар російського дрон-камікадзе, в результаті чого загинули дві людини, а ще одна отримала поранення, про що повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 20 лютого.

У Центрі протидії дезінформації підкреслюють, що мета російської пропаганди полягає у демонізації українських військових та дискредитації спецпідрозділу KRAKEN ГУР МО України.

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