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  1. В Украине

россия запустила фейк о «расстреле украинскими спецназовцами гражданских»

17:19, 21 февраля 2024
Российские Telegram-каналы распространяют фейковую новость о расстреле на Харьковщине.
россия запустила фейк о «расстреле украинскими спецназовцами гражданских»
Источник фото: Главком
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Вражеские Telegram-каналы активно распространяют фейковую информацию о якобы "расстреле украинскими спецназовцами подразделения ГУР МО KRAKEN гражданских лиц на Харьковщине за отказ отвечать на националистическое приветствие". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Отмечается, что вражеские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что якобы бойцы спецподразделения KRAKEN ГУР МО Украины расстреляли жителей села Петропавловка Харьковской области за отказ отвечать на "националистическое приветствие".

По словам пропагандистов, инцидент произошел на одном из блокпостов недалеко от фермы в Петропавловке, где военные якобы остановили машину, в которой находилось три человека.

Однако, на самом деле, в машину попал точный удар российского дрон-камикадзе, в результате чего погибли два человека, а еще один получил ранения, о чем сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов 20 февраля.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что цель российской пропаганды заключается в демонизации украинских военных и дискредитации спецподразделения KRAKEN ГУР МО Украины.

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