Иностранец, который в Киеве похитил у торговца более $5 000, предстал перед судом

Злоумышленник похитил деньги прямо с прилавка.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве перед судом предстал мужчина, который на рынке «Троещина» в Деснянском районе похитил валюту у предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Ограбление произошло в сентябре 2023 года. Местный предприниматель сообщил полиции, что неизвестный похитил деньги с прилавка и скрылся.

«Полицейские разыскали и задержали нарушителя. Им оказался иностранец, 1971 года рождения, у которого следователи обнаружили 5100 долларов США, принадлежавших потерпевшему», - говорится в сообщении.

Фигуранту следователи объявили о подозрении. В период следствия подозреваемый находился под стражей.

Приговором Деснянского райсуда Киева злоумышленник признан виновным в совершении уголовного правонарушения и приговорен к 5 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине мужчина похитил с кладбища инструменты, чтобы ограбить магазин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.