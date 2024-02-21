В Киеве предприятие не платило за земельный участок на Подоле: прокуратура через суд взыскала более 220 тысяч

Суд взыскал с общества денежные средства за пользование земельным участком в сумме более 220 000 грн.

Прокуратура через суд взыскала более 220 тысяч гривен из общества, которое не платило городу за пользование землей на Подоле. Нарушители владели земельным участком более двух лет, сообщила Киевская городская прокуратура.

Установлено, что с 2021 года общество владеет объектом недвижимости на земельном участке площадью 0,04 га по улице Кирилловской в городе Киеве.

В то же время решение о передаче этого земельного участка Киевским городским советом принято только в мае 2023 года. То есть, общество без достаточных правовых оснований и не платя средства, использовало земельную более 2 лет.

В результате нарушения земельного законодательства бюджет столицы недополучил более 220 тыс. гривен от использования обществом земельного участка, что негативно влияло на своевременное финансирование местных программ.

При таких обстоятельствах суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с общества средства за пользование земельным участком в сумме более 220 000 грн.

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