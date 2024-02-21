Зеленский обратился к полякам и призвал Дуду и Туска приехать к границе: Я тоже готов быть вместе с правительством

Владимир Зеленский в обращении: Я поручил нашему правительству в ближайшее время до 24 февраля быть на границе между нашими государствами.

Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к полякам в связи с напряженной ситуацией на границе. Он сообщил, что поручил украинскому правительству до 24 февраля находиться на границе. Также Президент добавил, что тоже готов приехать и призвал премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Анджея Дуду тоже прибыть на границу.

"Хочу обратиться ко всем, кто помнит, что означает полный смысл слова «солидарность». Слово, которое так сильно изменило историю всей нашей Европы к лучшему. Это было. И во многом есть. Но мы видим и чрезмерную и несправедливую политизацию сейчас, через которую общие достижения могут начать рассыпаться.

Я поручил нашему правительству в ближайшее время до 24 февраля быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя, Дональд, господин Премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин Президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", - сказал Президент в обращении.

Ранее Зеленский заявлял, что нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное происходящее на границе. Через Польшу проходит 5% нашего агроэкспорта, поэтому, по словам Президента, действительно ситуация не в зерне, а в политике.

Польские фермеры начали более жесткие ограничения движения транспорта на границе с Украиной.

Напомним, польские фермеры высыпали из вагонов украинское зерно.

Дуда заявил, что власти не могут ограничить право людей на протест.

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