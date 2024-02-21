Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Электронные документы для военных будут в аналоге приложения Дія под названием Армия+, которое готовит к запуску Минобороны

Документы военнослужащих будут в мобильном приложении Армия+, которое похоже на Дію.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда необходимо обязательно провести в 2024 году – ВАКС

В 2024 году истекает срок полномочий Общественного совета международных экспертов.

Кассационный хозяйственный суд признал злоупотреблением правами и неуважением ссылку адвоката на «вывод» искусственного интеллекта ChatGPT

Судьи КХС Верховного Суда решили, что адвокат, обращаясь за разъяснением их решения, поставил под сомнение их судейское усмотрение тем, что сослался на толкование, сделанное ChatGPT.

Превышение скорости будут фиксироваться по новым правилам, а водителей будут наказывать за то, что не меняют шины – проект изменений в КУоАП

Ответственность для водителей будет следовать за проезд с превышением средней скорости движения авто, которая будет определяться путем деления преодоленного автомобилем расстояния на время, потраченное на проезд определенного участка дороги.

Депутаты предлагают ввести тотальную систему видеонаблюдения за гражданами и сбор их персональных данных

Народные депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об идентификации граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывании), оцифрованный образ лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

  1. В Украине

Зеленский обратился к полякам и призвал Дуду и Туска приехать к границе: Я тоже готов быть вместе с правительством

16:36, 21 февраля 2024
Владимир Зеленский в обращении: Я поручил нашему правительству в ближайшее время до 24 февраля быть на границе между нашими государствами.
Зеленский обратился к полякам и призвал Дуду и Туска приехать к границе: Я тоже готов быть вместе с правительством
Фото: ОП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к полякам в связи с напряженной ситуацией на границе. Он сообщил, что поручил украинскому правительству до 24 февраля находиться на границе. Также Президент добавил, что тоже готов приехать и призвал премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Анджея Дуду тоже прибыть на границу.

"Хочу обратиться ко всем, кто помнит, что означает полный смысл слова «солидарность». Слово, которое так сильно изменило историю всей нашей Европы к лучшему. Это было. И во многом есть. Но мы видим и чрезмерную и несправедливую политизацию сейчас, через которую общие достижения могут начать рассыпаться.

Я поручил нашему правительству в ближайшее время до 24 февраля быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя, Дональд, господин Премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин Президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", - сказал Президент в обращении.

Ранее Зеленский заявлял, что нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное происходящее на границе. Через Польшу проходит 5% нашего агроэкспорта, поэтому, по словам Президента, действительно ситуация не в зерне, а в политике.

Польские фермеры начали более жесткие ограничения движения транспорта на границе с Украиной.

Напомним, польские фермеры высыпали из вагонов украинское зерно.

Дуда заявил, что власти не могут ограничить право людей на протест.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 
 

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Степан Домусчі
    Степан Домусчі
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду