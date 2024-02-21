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Анджей Дуда сожалеет, что польские фермеры высыпают украинское зерно, но защищает их право на протесты

09:11, 21 февраля 2024
Президент Польши Анджей Дуда сделал заявление о протестах польских фермеров на границе с Украиной.
Анджей Дуда сожалеет, что польские фермеры высыпают украинское зерно, но защищает их право на протесты
Фото: prsa.pl
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Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал блокировку польскими фермерами границы с Украиной. По его словам, власти не могут ограничить право людей на протест. Об этом Дуда заявил в интервью «Украинскому радио».

Комментируя инцидент, когда польские протестующие высыпали украинское зерно на дорогу, он заявил, что сожалею, что такой инцидент произошел.

«Я сожалею, что такие ситуации произошли, но, с другой стороны, прошу также помнить, что Польша – демократическая страна, где право на протест просто существует. И оно гарантировано Конституцией. Если есть законный протест, этот протест просто толерантно воспринимается и защищается», – сказал он.

По словам Дуды, сельскохозяйственные профсоюзы действуют независимо от власти, и они не могут вмешиваться в их решение блокировать границу.

«Это определенный конфликт интересов между фермерами и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине... Они просто боятся за свое существование, они боятся за свои хозяйства. У них тоже есть кредиты, которые нужно возвращать, у них тоже есть семьи, которые нужно содержать, у них тоже есть расходы, связанные с функционированием их хозяйств», – добавил польский президент.

Отвечая на вопрос, как разрешить эту ситуацию, Дуда заявил, что надеется на переговоры – как это было во время протестов польских дальнобойщиков.

«Надеюсь, что и этот вопрос удастся решить так же – спокойно, путем переговоров. Как я уже говорил: у нас в Польше демократическая система. В Польше никто не может напасть на людей, которые мирно протестуют, которые отстаивают свои интересы», – отметил он.

Ранее польские фермеры начали более жесткие ограничения движения транспорта на границе с Украиной.

Напомним, польские фермеры высыпали из вагонов украинское зерно.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей. Он отметил, что нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное происходящее. Через Польшу проходит 5% агроэкспорта, поэтому, по словам Президента, на самом деле ситуация не в зерне, а в политике.

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