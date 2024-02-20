Польські фермери розпочали більш жорсткі обмеження руху транспорту на кордоні з Україною

На шести пунктах пропуску польські протестувальники перекрили рух транспорту.

Джерело фото: elevatorist.com

Польські фермери, що виступають на страйку, посилили обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною, оголошуючи більш жорсткі заходи протесту. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

У різних пунктах пропуску оголошено про блокування руху транспорту до певних часів, а також про обмеження перевезення вантажівок, за винятком тих, що перевозять гуманітарну допомогу або критично важливі товари.

На пункті пропуску "Медика-Шегині" фермери повністю заблокували рух вантажівок, а на "Долгобичув-Угринів" обмеження діятимуть до 17:00 20 лютого. Протестувальники також планують перекрити рух на "Зосін-Устилуг" з 13:00 до 16:00, пропускаючи лише автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою.

У "Корчова-Краківець" блокування вантажівок триватиме до 21:00 20 лютого, залишаючи можливість руху лише для критично важливих вантажів. Подібні обмеження встановлені і на інших пунктах пропуску, таких як "Гребене-Рава-Руська" і "Дорогуськ-Ягодин", де рух транспорту буде заблоковано до певних годин, з винятком перевезення критичних товарів.

Нагадаємо, польські фермери висипали з вагонів українське зерно.

Раніше Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував ситуацію на кордоні з Польщею. Він зазначив, що не можна сприймати як щось нормальне чи буденне те, що відбувається. Через Польщу проходить 5% нашого агроекспорту, тому, за словами Президента, насправді ситуація не у зерні, а у політиці.

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