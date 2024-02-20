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  1. У світі

У США чоловік виграв $340 мільйонів, але лотерея назвала його виграш — помилкою

21:21, 20 лютого 2024
Представники лотереї стверджують, що плутанина з виграшем виникла через технічну помилку.
У США чоловік виграв $340 мільйонів, але лотерея назвала його виграш — помилкою
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Мешканець Вашингтону Джон Чікс виграв джекпот у лотереї — $340 мільйонів, але не може забрати гроші. Лотерея Powerball стверджує, що цифри переможного лотерейного білета, які збіглися з цифрами на білеті Чікса, насправді помилкові. Про це повідомляє ВВС.

Так, у січні 2023 року чоловік дізнався, що переміг у лотереї. Проте коли він прийшов в Управління лотерей та азартних ігор (OLG) і показав свій переможний лотерейний білет, йому відмовилися виплачувати виграш.

«Один з агентів сказав мені, що мій білет нікуди не годиться і його можна просто викинути у смітник», — сказав Джон Чікс.

Чікс зберіг білет і знайшов адвоката. Тепер він вимагає від лотереї відшкодування збитків у розмірі виграшу лотереї, а також відсотків, які він міг би отримувати з нього щодня, — загалом $340 мільйонів.

Згідно з судовими документами, представники лотереї Powerball стверджують, що плутанина з виграшом Чікса виникла через технічну помилку. 6 січня 2023 року, у день, коли Чікс купив свій квиток, на сайті лотереї проводили технічні роботи.

Отже, саме 6 січня на сайті «випадково» розмістили лотерейні білети Powerball, цифри яких збіглися з цифрами на білеті Чікса. Представники лотереї кажуть, що насправді «тестові» білети на сайті не були «переможними». Тобто якби не тестові роботи на сайті, Чікс не мав шансу перемогти в лотереї.

Чікс подав до суду позов за вісьмома окремими пунктами, зокрема за порушення умов контракту, службову недбалість, заподіяння емоційних страждань і шахрайство.

Його адвокат Річард Еванс стверджує, що оскільки цифри «переможних» білетів збіглися з цифрами на білеті Чікса, він має право на весь джекпот. В іншому разі Чікс має право на відшкодування збитків за «грубу недбалість», адже лотерея розмістила неправдиві цифри виграшних білетів і завдала Чіксу емоційної шкоди.

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