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Премьер Польши Дональд Туск отклонил предложение Владимира Зеленского встретиться на границе

14:50, 22 февраля 2024
По его словам, эта встреча несла бы только символическую ценность.
Премьер Польши Дональд Туск отклонил предложение Владимира Зеленского встретиться на границе
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Как известно, Владимир Зеленский обратился к полякам и призвал Анджея Дуду и Дональда Туска приехать к границе для решения зерновой блокады, сложившейся из-за протестов польских фермеров.

Премьер-министр Дональд Туск отклонил приглашение Президента Украины о правительственной встрече на границе. Он заявил, что встречи на границе не будет. Мол, она была бы сугубо символической. Об этом сообщает Polskieradio24.

По его словам, представители двух стран встретятся в Варшаве 28 марта.

Туск призвал разделить оба вопроса во внутреннем и международном обсуждении, то есть безоговорочную поддержку Украины и защиту польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной.

«Украинская сторона также понимает, что лучше проводить эти переговоры на техническом уровне, чтобы правительственная встреча имела не символическую ценность – нам ведь не нужно символизма в отношениях. Весь мир видит, насколько мы решительно настроены помогать Украине и нет нужды в дальнейших ярких жестах солидарности», – сказал Туск.

«Нам нужны конкретные предложения по вопросам рынка и сельского хозяйства. Это не нуждается в проявлениях доброй воли, но нуждается в тяжелой работе», – добавил премьер Польши.

Он отметил, что для поиска решения нужны технические переговоры также на уровне ЕС, и для этого Туск 23 февраля встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и поговорит об изменениях в условиях торговли с Украиной.

«Хочу заверить вас, что переговоры с Украиной продолжаются. У нас хорошие отношения, хоть и разница в интересах… Мы будем убеждать и Киев, и Брюссель согласиться с польской точкой зрения на ситуацию», – добавил Туск.

Польский премьер также подчеркнул, что Украина «может и дальше рассчитывать на полную поддержку Польши в противостоянии с рф».

«Для того чтобы обеспечить 100% гарантии того, что военная помощь, техника, боеприпасы, гуманитарная и медицинская помощь без задержек дойдут до украинской стороны, мы внесем в перечень объектов критической инфраструктуры пункты пропуска на границе с Украиной, а также определенные участки автомобильных и железных дорог. Это вопрос ближайших часов», - заявил он.

Ранее мы писали, что Анджей Дуда поддерживает идею Владимира Зеленского провести правительственную встречу на границе для решения вопроса о блокировании пунктов пропуска.

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