«Ситуація є катастрофічною»: у Дуди прокоментували заклик Зеленського зустрітись на кордоні

У Анджея Дуди заявили, що президент Польщі виступає за те, щоб вести цей діалог.

Фото: president.gov.ua

Як відомо, Зеленський звернувся до поляків і закликав Дуду й Туска приїхати до кордону у зв’язку з напруженою ситуацією.

Державний секретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера повідомив, що Анджей Дуда підтримує ідею Президента України Володимира Зеленського провести урядову зустріч на кордоні для вирішення питання блокування пунктів пропуску. Про це він сказав під час ефіру на TVN24.

«Пан Президент робить усе в цьому дусі, щоб підтримати та допомогти Україні. Не забуваймо, що все, що зараз відбувається на кордоні – цей конфлікт із зерном, із сільгосппродукцією – це результат війни», – сказав польський чиновник.

Проте він не відповів, чи буде Дуда присутній на такій зустрічі, додавши, що потрібна зустріч польського уряду на чолі з Дональдом Туском з урядом України і представниками ЄС.

«Президент виступає за те, щоб вести цей діалог. Тільки так можна вирішити цю велику проблему. Проблема двостороння і дуже потужна… Наші фермери борються за своє існування. Українська нація бореться за своє існування. Ситуація є катастрофічною з обох сторін, дивлячись з цієї точки зору, тому що рішучість обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити», – зазначив Дера.

Також він додав, що зустріч на кордоні не є «найбезпечнішою» і краще було б провести її у Варшаві, Любліні чи Жешуві.

Раніше Зеленський заявляв, що не можна сприймати як щось нормальне чи буденне те, що відбувається на кордоні. Через Польщу проходить 5% нашого агроекспорту, тому, за словами Президента, насправді ситуація не у зерні, а у політиці.

Також польські фермери розпочали більш жорсткі обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.

Ще ми писали, що польські фермери висипали з вагонів українське зерно.

Крім того, Дуда заявляв, що влада не може обмежити право людей на протест.

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