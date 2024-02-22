Польські фермери анонсували нові масштабні протести у Варшаві

Протести розпочнуться у вівторок, 27 лютого.

Польські фермери анонсували нові масштабні протести. Про це повідомляє RMF24.

Протести розпочнуться у вівторок, 27 лютого. Вони будуть відбуватись у столиці Польщі - Варшаві, та пройдуть під гаслом «Зоряний марш на столицю».

За даними видання, фермери планують зібратися перед Палацом культури і науки, звідти попрямувати до Сейму, а потім до офісу прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Також фермери планують зустрітись з самим Туском та представити йому петицію, в якій вони вимагають обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України та виходу польського уряду з «Зеленої угоди» ЄС.

Як відомо, Володимир Зеленський звернувся до поляків і закликав Анджея Дуду й Дональда Туска приїхати до кордону для вирішення зернової блокади, що склалася через протести польських фермерів.

Анджей Дуда підтримує ідею провести урядову зустріч на кордоні. Однак прем'єр Дональд Туск відхилив пропозицію Володимира Зеленського.

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