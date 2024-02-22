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  1. Суспільство

Українським біженцям у Чехії можуть анулювати тимчасовий захист: що слід знати

20:32, 22 лютого 2024
Якщо людина має тимчасовий захист у Чехії, а також візу в іншій країні, це може призвести до того, що вона не зможе продовжити свій статус.
Українським біженцям у Чехії можуть анулювати тимчасовий захист: що слід знати
Фото: gettyimages
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У Чехії триває онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту до 2025 року. Статус можуть не продовжити та анулювати у тих українців, які мають візу в іншій країні. Про це повідомляє Naši Ukrajinci.

Так, Чехія не надає тимчасовий захист, якщо людина вже користувалася цим статусом в іншій країні або має відриті візи, включаючи Канаду чи Британію.

Зазначається, що якщо людина має тимчасовий захист у Чехії, а також візу в іншій країні, це може призвести до того, що вона не зможе продовжити свій статус.

«Будь-яка віза на перебування довше, ніж 90 днів, означає анулювання тимчасового захисту та є перешкодою для його продовження», – попереджають біженців.

До таких віз відносяться, наприклад, канадські візи W1, видані після 10 лютого 2023 року або всі візи «Ukraine Scheme», видані Великою Британією.

Але існують винятки:

  • канадські візи W1, які були видані до 10 лютого 2023 року;
  • канадські візи V1;
  • візи США - Uniting for Ukraine (USA «Paroled»);
  • «Visitor» візи Великобританії з дійсністю до 6 місяців.

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