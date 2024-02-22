Украинским беженцам в Чехии могут аннулировать временную защиту: что нужно знать

Если у человека есть временная защита в Чехии, а также виза в другой стране, это может привести к тому, что он не сможет продлить свой статус.

В Чехии проходит онлайн-регистрация на продление временной защиты до 2025 года. Статус могут не продлить и аннулировать у украинцев, имеющих визу в другой стране. Об этом сообщает Naši Ukrajinc.

Так, Чехия не предоставляет временную защиту, если человек уже пользовался этим статусом в другой стране или имеет отрытые визы, включая Канаду или Британию.

Отмечается, что если у человека есть временная защита в Чехии, а также виза в другой стране, это может привести к тому, что он не сможет продлить свой статус.

«Любая виза на пребывание дольше 90 дней означает аннулирование временной защиты и является препятствием для ее продления», – предупреждают беженцев.

К таким визам относятся, например, канадские визы W1, выданные после 10 февраля 2023 года или все визы «Ukraine Scheme», выданные Великобританией.

Но существуют исключения:

канадские визы W1, выданные до 10 февраля 2023 года;

канадские визы V1;

визы США – Uniting for Ukraine (USA «Paroled»);

Visitor визы Великобритании с действительностью до 6 месяцев.

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