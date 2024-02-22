Киевлян предупредили о подъеме воды в Днепре: какая причина

Уровень воды может подниматься из-за сбросов воды из Киевского водохранилища в Днепр.

В Киеве с 22 по 27 февраля возможны резкие колебания уровней воды. В то же время, не ожидается аварийных подтоплений. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Уровень воды может подниматься из-за сбросов воды из Киевского водохранилища в Днепр. В то же время, колебания уровней будет достигать отметок начального затопления пойменных территорий.

«Аварийных подтоплений по городу Киеву не ожидается. Органы управления и сил гражданской защиты города готовы к возникновению потенциальных чрезвычайных ситуаций, существуют разработанные планы и разработка организации работ по предотвращению и ликвидации последствий метеорологических чрезвычайных ситуаций», - отмечает КМВА.

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