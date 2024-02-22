Пассажиры не успели на поезд из-за протестов поляков на границе: в УЗ предложили выход из ситуации

Пассажиры, которые не успеют на поезд из-за перекрытия дорог в Польше, в течение суток могут сесть на другой поезд «Укрзализныци». Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Так, из-за протестов в Польше из-за перекрытия трасс польскими активистами пассажиры не могут вовремя добраться до вокзалов.
Именно поэтому было решено, что пассажиры суток могут сесть на другой поезд «Укрзализныци» из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс.
Такая опция доступна для следующих поездов:
- №768 Варшава – Рава-Руська (посадка возможна по Люблину);
- №32 Перемышль – Запорожье;
- №52 Перемышль – Киев;
- №716 Перемышль – Киев;
- №706 Перемышль – Киев;
- №90 Перемышль – Киев;
- №94 Хелм – Харьков;
- №24 Хелм – Киев;
- №20 Хелм – Киев;
- №120 Хелм – Днепр.
В то же время, УЗ не гарантирует наличие свободных мест, однако сделает все возможное, чтобы разместить дополнительных пассажиров в поездах и довезти в Украину по графику.
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