Пассажиры не успели на поезд из-за протестов поляков на границе: в УЗ предложили выход из ситуации

Пассажиры, которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс.

Пассажиры, которые не успеют на поезд из-за перекрытия дорог в Польше, в течение суток могут сесть на другой поезд «Укрзализныци». Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, из-за протестов в Польше из-за перекрытия трасс польскими активистами пассажиры не могут вовремя добраться до вокзалов.

Именно поэтому было решено, что пассажиры суток могут сесть на другой поезд «Укрзализныци» из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс.

Такая опция доступна для следующих поездов:

№768 Варшава – Рава-Руська (посадка возможна по Люблину);

№32 Перемышль – Запорожье;

№52 Перемышль – Киев;

№716 Перемышль – Киев;

№706 Перемышль – Киев;

№90 Перемышль – Киев;

№94 Хелм – Харьков;

№24 Хелм – Киев;

№20 Хелм – Киев;

№120 Хелм – Днепр.

В то же время, УЗ не гарантирует наличие свободных мест, однако сделает все возможное, чтобы разместить дополнительных пассажиров в поездах и довезти в Украину по графику.

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