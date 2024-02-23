Сведения о водителях-нарушителях ПДД будут автоматически устанавливаться из Демографического реестра и реестра Налоговой службы

Народные депутаты из «Слуги народа» предлагают в автоматическом режиме устанавливать нарушителей ПДД путем предоставления данных из базы данных внутренне перемещенных лиц, Демографического реестра и Реестра физических лиц – налогоплательщиков.

Широкая группа народных депутатов из фракции «Слуга народа» зарегистрировали 19 февраля законопроект 11023, которым предлагается расширить перечень реестров, с помощью которых устанавливают данные о водителях, нарушающих Правила дорожного движения.

Как отмечают авторы, при практическом применении порядка и обработки правонарушений в сферах обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных в автоматическом режиме, возникает ситуация отсутствия и нехватки необходимых сведений для идентификации ответственного лица. Указанное обстоятельство делает невозможным рассмотрение таких дел и вынесение постановлений о привлечении к административной ответственности, что «порождает чувство безнаказанности у правонарушителей».

Особенно это касается вопроса определения актуального места жительства (пребывания) внутри перемещенных лиц, по которым зарегистрированы транспортные средства.

Имеющиеся сведения в Едином государственном реестре транспортных средств свидетельствуют об их проживании на временно оккупированных территориях, что не позволяет направить им копию постановления по делу об административном правонарушении. В соответствии с предписаниями частей второй и третьей статьи 291 КУоАП при отсутствии сведений о вручении копии таких постановлений нарушителю они не вступают в законную силу и не подлежат исполнению.

Поэтому законопроектом предлагается внести изменения в статьи 279-1, 279-2, 279-5, 279-6 КУоАП, которыми расширяются возможности установления ответственного лица, при производстве по делам об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных в автоматическом режиме за счет сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных об ВПЛ, Едином государственном демографическом реестре, ведомственной информационной системе центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере регистрации физических лиц, в части данных, переданных с реестров территориальных общин и Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков.

Также Закон «О Едином государственном демографическом реестре» предлагается дополнить нормами о том, что персональные данные о гражданах, содержащихся в Реестре, передаются в систему фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме, системы фиксации административных правонарушений в сфере безопасности автомобильном транспорте в автоматическом режиме с использованием системы электронного взаимодействия по полученному от систем фиксации в автоматическом режиме запросу с целью идентификации нарушителей при производстве по делам об административных правонарушениях в таком объеме:

имя лица;

дата рождения;

сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождении) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения) лица;

реквизиты паспортного документа лица (серия, номер, дата выдачи паспорта гражданина Украины, название уполномоченного выдавшего документ субъекта срок действия (при наличии);

информация о налоговом номере;

сведения об уникальном номере записи в Реестре;

реквизиты документов, выданных лицу средствами Реестра, как и документов, из которых выданы такие документы (тип, название документа, серия, номер, дата выдачи, уполномоченный выдавший документ, срок действия документа).

Соответственно, Закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» также предлагается дополнить нормами, что сведения о внутренне перемещенных лицах из Единой информационной базы данных о ВПЛ безвозмездно предоставляются центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере статистики, для использования в статистических целях и системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме, системы фиксации административных правонарушений в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме для идентификации ответственных лиц при производстве по делам об административных правонарушениях.

В свою очередь, в ст. 279-1 КУоАП, которая регулирует рассмотрение дел об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, и о нарушении правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи) предлагается установить, что в случае, если правонарушение зафиксировано в автоматическом режиме, должностное лицо Национальной полиции устанавливает ответственное лицо не только по данным Единого государственного реестра транспортных средств, Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, а также по данным Единой информационной базы данных о ВПЛ, Демографического реестра, ведомственной информационной системы центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере регистрации физических лиц, в части данных, переданных из реестров территориальных общин, а также при необходимости – по данным Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков.

МВД, Минюст, Государственная налоговая служба и т.д. органы обязаны предоставлять сведения о надлежащем пользователе транспортного средства, физическом лице, руководителе юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство, лицо, исполняющее полномочия руководителя такого юридического лица.

В случае если нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств зафиксировано в режиме фотосъемки (видеозаписи) инспектор по парковке по данным Единого государственного реестра транспортных средств, а также в случае необходимости – по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, устанавливает ответственное лицо.

По запросу инспекторов по парковке в письменной или электронной форме соответствующие органы (подразделения) МВД, Министерства юстиции обязаны предоставлять сведения о надлежащем пользователе транспортного средства, физическом лице, руководителе юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство, лицо, исполняющее полномочия руководителя такого юридического лица.

Аналогичные изменения предлагается внести в статью 279-5 (Рассмотрение дел об административном правонарушении в области безопасности на автомобильном транспорте).

Вручать постановление также предлагается представителю юридического лица, на которое зарегистрировано транспортное средство.

К статье 279-2 КУоАП, регулирующей особенности рассмотрения дела об административном правонарушении, зафиксированном в автоматическом режиме, совершенном на транспортном средстве, зарегистрированном за пределами Украины, предлагается установить, что Государственная пограничная служба обязана предоставить сведения о лице, ввезшем транспортное средство на территории Украины.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», депутаты предлагают ввести тотальную систему видеонаблюдения за гражданами и сбор их персональных данных. Так, народные депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект 11031 об идентификации граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывании), оцифрованный образ лицо лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Кроме того, фактически эта же группа народных депутатов от фракции «Слуга народа» 20 февраля зарегистрировала законопроект 11029 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Закон «О дорожном движении» по усилению ответственности в сфере безопасности дорожного движения. Ответственность для водителей будет наступать за проезд с превышением средней скорости движения авто, которая будет определяться путем деления преодоленного автомобилем расстояния на время, потраченное на проезд определенного участка дороги.

Автор: Наталья Мамченко

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