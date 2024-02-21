Депутаты предлагают ввести тотальную систему видеонаблюдения за гражданами и сбор их персональных данных

Народные депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об идентификации граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывании), оцифрованный образ лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Несмотря на то, что во время войны запрещено устанавливать даже видеорегистратор на автомобиле, народные избранники собираются ввести тотальный видеонаблюдение за гражданами. Соответствующий законопроект 11031 зарегистрировали нардепы от фракции «Слуга народа» Вячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергей Кузьминых, Александр Бакумов и другие.

Он называется «О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности».

Законопроект определяет следующие понятия:

биометрические данные – персональные данные, полученные в результате специальной технической обработки, касающейся физических, физиологических или поведенческих признаков физического лица, таких как изображение лица или дактилоскопические данные, голос, позволяющие однозначно идентифицировать или подтверждающие однозначную идентификацию физического лица;

видеоаналитика – автоматизированный анализ оцифрованных данных, полученных с помощью системы видеомониторинга состояния публичной безопасности, осуществляемой с использованием специального программного обеспечения;

видеомониторинг – непрерывный систематический процесс сбора и обработки данных о состоянии публичной безопасности, осуществляемый средствами видеомониторинга

средства видеомониторинга – технические средства, предназначенные для обработки данных (камеры с функциями детектирования лица, охраны периметра, управление трафиком и т.п.)

инцидент – запрограммированная информация о происшествии, предмете, лице или транспортном средстве и т.п., при фиксации которых в определенных случаях системами видеомониторинга состояния публичной безопасности, ведомственными системами видеомониторинга предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности) и физических лиц, полностью или частично осуществляющих видеомониторинг публичных мест формируется ответное сообщение;

пользователи системы видеомониторинга состояния публичной безопасности – уполномоченные лица сил безопасности и сил обороны, органов государственной власти, а также органов местного самоуправления, которым в установленном порядке предоставлены соответствующие права доступа к информации, содержащейся в системе видеомониторинга состояния публичной безопасности.

В качестве цели в законопроекте указано в частности

осуществление превентивной и профилактической деятельности, направленной на предотвращение совершения правонарушений;

выявление правонарушений и их пресечение;

установление и розыск скрываемых лиц;

создание условий для предотвращения и преодоления детской беспризорности среди детей;

безопасности на транспорте, включая регулирование дорожного движения и осуществление контроля за соблюдением Правил дорожного движения;

осуществление пограничного контроля и пропуска через государственную границу;

обеспечение безопасности детей, учащихся, студентов и т.д.

Объектами видеомониторинга будут:

информационные объекты, к которым относятся физлица, а также транспортные средства;

публичные места;

другие территории общего пользования;

территории, здания, сооружения учебных заведений, здравоохранения и помещения в них;

вещи и предметы и т.д.

Системы видеомониторинга состояния публичной безопасности состоят из технических средств, приборов, устройств, в том числе с функциями фото-, аудио- видеозаписи, работающих в автоматическом режиме, программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих обработку, анализ, передачу данных в соответствующую функциональную подсистему единой информационной системы Министерства внутренних дел, защита информации и распознавание (идентификацию) объектов.

Информация об использовании и локализации технических средств, приборов, устройств, в том числе с функциями фото-, аудио-, видеозаписи, осуществляется путем размещения сообщения на входе в зону их использования на видном месте и не должны быть закрыты полностью или частично какими-либо препятствиями , их размещение подтверждается дополнительными сообщениями (знаками) внутри зоны.

Определено, что система видеомониторинга состояния общественной безопасности центрального уровня является функциональной подсистемой единой информационной системы Министерства внутренних дел Украины.

Положение о системе видеомониторинга состояния общественной безопасности центрального уровня утверждается МВД. Владельцем и распорядителем системы видеомониторинга состояния публичной безопасности центрального уровня является государство в лице МВД. МВД определяет государственное предприятие (государственное учреждение), относящееся к сфере его управления, администратором системы видеомониторинга состояния общественной безопасности центрального уровня.

Система видеомониторинга состояния публичной безопасности центрального уровня обеспечивает интеграцию с системами видеомониторинга состояния публичной безопасности регионального и местного уровней, системами видеомониторинга предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности) и физических лиц, полностью или частично осуществляющих видеомониторинг публичных мест.

Идентификация информационного объекта «физическое лицо» осуществляется на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о личности:

собственное имя,

дата рождения/смерти,

место рождения,

пол,

сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождении) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения) лица,

сведения о гражданстве или его отсутствии,

отцифрованный образ лица лица,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспортного документа лица (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в соответствии с законом).

Идентификация информационного объекта «транспортное средство» осуществляется на основании таких сведений о транспортном средстве: марка, модель, цвет, год выпуска, номерной знак, информация о владельце транспортного средства (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), дата рождения, полное наименование и идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины (для юридических лиц), адрес регистрации местожительства физического лица или адрес местонахождения юридического лица.

С целью получения информации для идентификации объектов, зафиксированных в системах видеомониторинга состояния публичной безопасности, система видеомониторинга состояния публичной безопасности центрального уровня осуществляет электронное информационное взаимодействие с Единым государственным демографическим реестром, Единой информационно-аналитической системой управления миграционными процессами, национальной системой граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, Единым государственным реестром транспортных средств, Государственным реестром физических лиц – налогоплательщиков.

Порядок доступа к информации (данным) в системах видеомониторинга состояния публичной безопасности, входящих в единую систему видеомониторинга состояния публичной безопасности, устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Доступ к данным системам видеомониторинга состояния публичной безопасности во время досудебного расследования и оперативно-розыскной деятельности осуществляется в порядке, предусмотренном УПК и Законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Персональные данные (информация о физическом лице, владельце транспортного средства и т.д.) хранятся и обрабатываются в системах видеомониторинга состояния публичной безопасности в течение срока, необходимого для достижения целей обработки таких данных, определенных законодательством, но не более 15 лет.

Данные по оцифрованному образу лица, марки, модели, цвета, номерного знака и т.п. транспортного средства хранятся только в системе видеомониторинга состояния публичной безопасности центрального уровня.

Каждое лицо, персональные данные (информация о личности) которого внесены в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности, имеет право:

ознакомиться с данными относительно себя, внесенными в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности, если иное не установлено законами Украины;

требовать обновления и исправления информации о себе;

на обеспечение защиты своих прав, если запрос или требование об исправлении своих персональных данных не удовлетворены;

на безвозмездное получение справки о внесении информации о себе в системы видеомониторинга состояния публичной безопасности.

Финансирование работ по обеспечению построения и функционирования системы видеомониторинга осуществляется из государственного бюджета в пределах расходов, предусмотренных для МВД, международной технической помощи и других источников. Предлагается, чтобы закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, ранее руководство МВД сообщало, что в Украине начнут работать около 50 тысяч камер видеонаблюдения, в том числе для распознавания лица.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.