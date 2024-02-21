Оспаривание фраудаторных сделок по гражданским спорам: обзор практики ВС

В обзоре отражены важнейшие правовые выводы, наработанные Большой Палатой ВС и Кассационным гражданским судом в составе ВС.

Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики по оспариванию фраудаторных сделок (сделок, совершенных должником в ущерб кредитору) в гражданских спорах.

В обзоре отражены важнейшие правовые выводы, наработанные Большой Палатой ВС и Кассационным гражданским судом в составе ВС, которые будут иметь значение для формирования единой правоприменительной практики при рассмотрении дел, связанных с оспариванием сделок, совершенных должником в ущерб кредитору.

Среди них – выводы относительно:

- разграничение конкурсного и внеконкурсного оспаривания фраудаторных сделок;

- критериев применения конструкции фраудаторности к платным и бесплатным договорам;

- специфики признания фраудаторными отдельных видов договоров (договор купли-продажи, договор дарения);

- признание фраудаторным односторонней сделки (доверенности);

- применение фраудаторности при совершении брачного договора;

- права государственного/частного исполнителя оспаривать фраудаторную сделку;

- последствий недействительности фраудаторных сделок и т.д.

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